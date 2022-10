Scoop le week-end dernier du JDD : un entretien de six pages avec…Nicolas Sarkozy. L’ex n’a pas grand-chose à dire sinon qu’il aime Macron (et donc - CQFD - qu’il ne voterait pas cette semaine la censure du gouvernement). En le lisant, on se rappelle que le JDD est le journal de Lagardère et que Sarkozy est administrateur de Lagardère. Que le monde est petit…

Gérard Streiff