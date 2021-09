International

Soirée de solidarité avec le peuple afghan - Intervention d'Amilia Spartak

Intervention de Amilia Spartak, responsable de la section internationale du Nouveau Parti du Peuple d'Afghanistan, lors de la soirée "Solidarité et paix pour le peuple d'Afghanistan" sur le stand du Conseil national du PCF à la Fête de l'Humanité.

Chers amis, chers camarades,

Je suis fière de participer à cette historique soirée de solidarité avec le peuple afghan. Permettez-moi de remercier au nom des femmes afghanes le Parti communiste français d'avoir organisé ce rassemblement de solidarité. Le monde progressiste a le regard braqué sur l'Afghanistan pour suivre le sort que les nouveaux gouvernants réservent aux femmes afghanes.

La situation politique de l'Afghanistan change chaque jour. En particulier la position des femmes dans la vie de tous les jours qui sont confrontées à des pressions économiques. Parce qu'un certain nombre de femmes sont les soutiens de leur famille et de leurs proches. Depuis la semaine dernière, nous avons été témoins des protestations de femmes dans différentes villes. Le mouvement des femmes à Herat a commencé avec les slogans : « Nous voulons retravailler. » « Nous voulons étudier à nouveau. » Et ce mouvement s'est rapidement déplacé vers d'autres villes. Dans les premiers jours de leur pouvoir, les talibans n'ont pas manifesté de réaction sérieuse et disaient qu'ils allaient être très gentils avec les femmes et que bientôt tous les droits des femmes seront accordés dans le cadre de la charia (loi islamique).

Mais depuis plusieurs jours, des femmes de différentes villes d'Afghanistan, Kaboul, Herat, Nimroz, Ghor, Mazar-e-Sharif et Badakhshan ont entamé des manifestations qui se poursuivent à Herat et Mazar-e-Sharif. A Kaboul, les protestations ont commencé avec des slogans : « Nous voulons du travail. » « Nos salaires doivent être payés. » Ces manifestations ont commencé avec un petit nombre de femmes mais aujourd'hui des milliers d'hommes et de femmes y participent. Ce contentieux pacifique, face à la violence intense des talibans et des tirs aériens finissent par toucher les citoyens, y compris les enfants. A Herat, trois personnes ont perdu la vie et sept ont été blessées. À Kaboul, des femmes ont été frappées et blessées par les forces de l'ordre taliban. Le 7 septembre, des civils et des journalistes ont été emprisonnés, leurs caméras ont été détruites. Des femmes ont été arrêtées collectivement pendant plusieurs heures et détenues dans les sous-sols des hôtels Kabul Bank et Siriynam, leurs téléphones ont été contrôlés, les images ont été supprimées ; elles ont été renvoyées sous menaces à leurs domiciles.

Chers amis et camarades,

Il ne fait aucun doute que la présence des talibans elle-même diminuera bientôt le rôle des femmes dans la société. Cette fois, elles seront légalement privées de leurs droits fondamentaux, car les talibans ont répété à maintes reprises que le droit des femmes à l'éducation et au travail n'est protégé que dans le cadre de la charia islamique. Mais cela pourrait être le début d'un autre revers pour les femmes afghanes, car la charia islamique a des significations différentes selon les pays. Toutes ces années, les talibans ont montré que leur interprétation de la charia est celle d’un islam extrémiste, dans lequel il n'y a pas de place pour les femmes, leurs droits et leur dignité.

Toutes les écoles et universités du pays sont fermées. À Herat, ils ont imposé une série de contraintes aux femmes, interdisant aux filles d’étudier au-delà de la sixième.

Un certain nombre de femmes sont retournées au travail après la chute du régime d'Achraf Ghani, mais malheureusement, elles ont été renvoyées chez elles.

« Les employées de mon propre laboratoire et moi-même avons toutes été obligées de rester à la maison, et les talibans ont dit que seuls les hommes sont autorisés à travailler ; un employé masculin dirige maintenant le laboratoire », a déclaré une éminente femme médecin qui possède un laboratoire privé à Herat.

Dans les quartiers reculés et les zones éloignées de la portée des médias nationaux et internationaux, ils ont pu retenir les femmes dans leurs maisons. Dans les chefs-lieux de provinces et centres-villes et métropoles, les femmes n'ont toujours pas le droit d'aller travailler. A Kaboul, lorsque les femmes voulaient aller travailler au Palais présidentiel (Arg), elles ont été renvoyées chez elles et on leur a dit d'attendre l'annonce du gouvernement sur leur statut d'emploi.

Il y a des rumeurs selon lesquelles des filles âgées de 12 à 15 ans ont été contraintes à des mariages djihadistes dans certains districts. Il y a deux jours, un journaliste indépendant (Nahid Bashardoost), qui s'est rendu à l'aéroport de Kaboul pour préparer un reportage, a été durement touché au visage par les talibans avec une crosse de fusil et grièvement blessé. Les gens l'ont ramenée chez lui.

Les porte-parole officiels des talibans essaient de présenter un visage modéré et doux des talibans. C'est un déguisement pour masquer le vrai visage de leurs politiques, car ils craignent la communauté internationale.

Leur diktat est largement appliqué dans des recoins éloignés et cachés à la communauté internationale. Les promesses qu'ils font concernant le traitement des femmes s'inscrivent dans une lecture large de la charia islamique et sont très vagues et peu claires. De plus, leur politique en matière de relations diplomatiques et de relations économiques avec d'autres pays est également assez prudente. C'est en fait parce que l'Émirat islamique des talibans a besoin d'une aide économique. S'ils s'engageaient à mettre leurs paroles en pratique, ils parleraient de façon plus précise. Ils veulent d'abord renforcer leur base afin qu'ils ne soient pas ostracisés et isolés par la communauté internationale. Ils recherchent la reconnaissance et essaient d'y parvenir.

Le fait que les talibans aient déclaré une amnistie générale n'est pas vraiment crédible, et je pense que ce n’est qu’un spectacle provisoire. Libérer des gens comme Ismail Khan, Qaisari, Salima Mazari (la gouverneure du district de Charkint) leur permet de prétendre qu'ils ne chercheraient pas à se venger. Mais il y a des rumeurs selon lesquelles dans les provinces, avant de prendre le pouvoir, ils ont dressé une longue liste de policiers, agents de sécurité nationale et de personnel militaire, ou que dans de nombreuses provinces ils les recherchent de porte à porte. Heureusement, nombre d'entre eux en ont pris conscience et ont fui ou se sont cachés.

Malheureusement, sous la bannière des talibans terroristes, toutes les femmes sont en danger. Mais certains groupes de femmes, comme les journalistes, celles qui sont dans les médias, les femmes qui ont été actives dans les arènes culturelles ou sociales, et surtout pour les droits des femmes, les femmes qui ont travaillé avec les forces étrangères dans les bureaux du gouvernement, sont avant tout à risque avec une approche discriminatoire et sexiste. Si le mariage djihadiste et le retrait des petites filles de leur famille dans les quartiers sont vrais, la communauté internationale devrait enquêter sur cette affaire et réagir à ces actes odieux. C’est très douloureux d'imaginer que les femmes aient payé un prix si lourd dans les deux guerres mais aussi durant la paix et ont fait tant de sacrifices. Bien qu'ils méritent beaucoup plus, leurs droits ont été dépouillés et sont toujours violés par une société patriarcale. (Il est à noter que la liste sur les vols récents au départ d'Afghanistan (80%) sont des hommes).

Dans le cas des minorités ethniques et religieuses, une quinzaine d'individus hazaras ont été assassinés à Ghazni à la veille de l'arrivée au pouvoir des talibans. Mais connaissant les précédents massacres des talibans contre les Hazaras et les musulmans chiites, tout le monde a peur de ce qui se passe. Cependant, de nombreuses femmes Hazaras sont très bien informées et actives. Elles ont été actives sur la scène civique et sociale telles que les activités culturelles et sportives, et sont donc farouchement menacées.

La communauté internationale devrait surveiller attentivement le traitement réservé aux femmes par les talibans et ne pas oublier la nécessité de faire pression sur les talibans pour défendre les droits humains des femmes. Cette pression peut forcer les talibans à se conformer aux lois humanitaires internationalement acceptées en ce qui concerne les femmes.

Les femmes qui se sentent à risque doivent être aidées. À mon avis, la priorité devrait être donnée aux personnes à risque. Ces femmes constituent la richesse de ce pays et sont la voix de la moitié silencieuse de cette société. Malgré toute la double violence à leur encontre et les difficultés matérielles et psychologiques existantes, elles se sont relevées, se sont responsabilisées dans divers domaines et ont montré qu'elles étaient très fortes. Il est dommage que leur libre pensée pour la libération des femmes leur coûte leur précieuse vie.

En tant que défenseure des droits humains des femmes, je demande à toutes les grandes institutions du monde ainsi qu’aux Français d'aider à sauver la vie de femmes qui, au cours des 20 dernières années et avant cela sous les moudjahidines et les talibans, ont consacré leur vie à servir et à travailler pour améliorer la vie dans ce pays, en particulier celle des femmes, et qui sont actuellement en danger en raison de leurs activités. En dehors de l'Afghanistan, nous, les militantes des droits des femmes, avons préparé une liste de femmes à risque, et nous espérons qu'avec votre aide, nous pourrons sauver leur vie du danger.