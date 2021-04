Solidarité avec les étudiant·e·s

Les communistes de Metz et d’Orne basse en Moselle ont organisé une initiative de solidarité concrète pour les étudiant·e·s. Au cours du mois de mars, ils ont collecté des produits d’hygiène et de soins, car après avoir rencontré les étudiants, le besoin d’une aide pour les produits d’hygiène est apparu.

Nous avons cherché un moyen de nous rendre utiles auprès des étudiants. Comme il y a déjà pas mal de choses organisées autour de l’alimentaire, nous nous sommes concentrés sur les produits d’hygiène. « Ils coûtent cher, notamment les protections périodiques pour les femmes », indiqueDanièle Bori, conseillère municipale PCF. Le PCF a lancé la collecte de dons auprès de ses adhérents de Metz et de Hagondange depuis le mois de mars, grâce aux réseaux sociaux. « On a reçu des sacs pleins. Une personne âgée, isolée, avec des revenus modestes, a été contente de pouvoir aider les jeunes, a témoigné Lucien, responsable de la collecte sur Hagondange. Deux points de distribution ont été tenus par une dizaine de militant·e·s. Cette action a été relayée par la presse locale et aura des prolongements. Soryba, étudiant et nouvel adhérent, s’est fortement impliqué dans cette action.

Jacques Maréchal

Membre du CN, secrétaire départemental