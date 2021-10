International

Solidarité avec la CGIL contre l’agression fasciste du samedi 9 octobre

Samedi 9 octobre, des militants fascistes et anti-vaccins ont attaqué le siège national du syndicat italien CGIL (Confédération générale italienne du travail).

Le Parti communiste français exprime sa solidarité la plus fraternelle envers la CGIL et sa condamnation la plus vive face à cette agression contre le principal syndicat italien. Il s’associe aux mouvements de soutien qui, dès dimanche 10 octobre et en perspective de la manifestation du samedi 16 octobre, condamnent cet attentat contre les mobilisations du monde du travail.

Cette attaque rappelle à tout le monde que le fascisme et l’extrême droite sont les principaux ennemis du mouvement social et les mobilisations du monde du travail. Elle réveille le souvenir des violences anti-ouvrières des milices fascistes du début des années 1920 et vise ici le syndicat issu directement des luttes de la résistance italienne. C’est une alerte supplémentaire du vent mauvais qui souffle sur l’Europe, et sur l’Italie en particulier alors qu’un parti néo-fasciste y est donné en tête des intentions de vote.

Le Parti communiste français est résolument aux côtés des forces politiques et syndicales qui en Italie, comme ailleurs, s’élèvent contre l’extrême droite.

Parti communiste français,

Paris, le 12 octobre 2021