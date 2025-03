Soutien aux habitants de La Réunion (Fabien Roussel)

Nous apportons tout notre soutien aux habitants de La Réunion, dévastée par le passage du cyclone Garance ; dans le nord et l’est de l’île tout particulièrement. Nos pensées vont en premier lieu aux familles et aux proches des 4 personnes décédées dans cette nouvelle catastrophe climatique, ainsi qu’à tous les blessés et déplacés. Nous pensons également aux forces de sécurité, aux pompiers, aux personnels de santé et à ceux des services publics - de l’énergie notamment - mobilisés pour réparer les dégâts sur les routes, rétablir l’électricité, apporter de l’aide aux familles.

J’ai eu l’occasion d’échanger avec la présidente de la Région Huguette Bello et avec Maurice Gironcel, maire de Sainte-Suzanne où est passé l’œil du cyclone pour leur adresser toute mon amitié et notre solidarité. Le nombre de familles sans-abri est considérable. La solidarité s’organise, elle doit être amplifiée. L’agriculture est dévastée. De nombreux Réunionnaises et Réunionnais ont besoin de l’aide des collectivités et de l’Etat.

Ces catastrophe climatiques qui se succèdent à un rythme inédit, dans l’hexagone comme dans les territoires dits d’Outre-mer, doivent nous faire réagir ! Elles montrent à quel point nous avons encore besoin d’adapter notre habitat, nos infrastructures, les secours d’urgence, notre système d’ assurance à ce type d’évènement. Nos concitoyens, partout sur le territoire, doivent se sentir protégés de la même façon.

La violence des cyclones appellent également à ré orienter rapidement nos politiques pour agir en faveur du climat et mettre en place une transition énergétique rapide et structurelle. Nous ne pouvons pas nous contenter des saupoudrages de l’Etat et du greenwashing du secteur privé. Il y a urgence !

Fabien Roussel, secrétaire national du PCF