International

Soutien à Cuba et au peuple cubain

Il y a 2 jours, une "manifestation" d'un petit groupe d'individus excités est venue jusqu'aux portes de l'ambassade de Cuba en France dans le 15e arrondissement de Paris pour insulter le peuple cubain et son gouvernement.

Le personnel de l'Ambassade a répondu tranquillement, pacifiquement, avec conviction, drapeau cubain en main pour rappeler la pleine souveraineté et indépendance du peuple cubain.

L'impérialisme américain -au désespoir - en est-il réduit à l'agitation de quelques sbires farfelus à Paris ?

Le Parti communiste français (PCF) tient à manifester toute sa solidarité à Monsieur l'Ambassadeur de Cuba en France, Elio Rodriguez, au personnel de l'ambassade et à l'ensemble du peuple cubain.

Cuba est un pays libre et souverain, le peuple cubain est un peuple libre et souverain.

Les attaques contre la liberté viennent des États-Unis avec un blocus illégal et criminel imposé depuis 1962 et contre lequel le peuple de Cuba résiste avec dignité, courage et détermination.

Non au blocus ! #NoMasBloqueo !

Parti communiste français

Paris, le 14 décembre 2020