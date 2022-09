Le réseau Canopé, du ministère de l’Éducation, propose une vidéo pour gérer le stress de la rentrée. Quatre techniques NVNC (ni vu ni connu) sont préconisées. « Avoir les deux pieds au contact de la terre et du sol. » Bien. « Caler son dos sur le dossier. » OK. « Prendre le temps d’expirer. » D’accord. Répéter un geste familier comme « poser sa main sur sa cuisse » pour « retrouver un état émotionnel stable ». Comme l’écrit le Canard Enchaîné qui fait état de l’expérience : on se sent déjà mieux, non ?

Gérard Streiff