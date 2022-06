Si on devait désigner le commentateur le plus teigneux de cette campagne des législatives, la palme reviendrait certainement à Franz-Olivier Giesbert. Qualifier la gauche de « nouvelle France rance… aux idées moisies » et carrément antisémites, fallait le faire. Pourquoi tant de haine ? Il y a du dépit de candidat battu chez lui. C’est vrai qu’il postulait (la semaine dernière) pour l’Académie française et il s’est planté. Sera pas immortel, le FOG ! Comme quoi, une élection perdue parfois, ça peut mettre certains dans de drôles d’états.

Gérard Streiff