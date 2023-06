Tour de France de Fabien Roussel — Dernière étape

Mercredi 14 juin, Fabien Roussel était en Paca pour son treizième déplacement en région, ultime étape de son tour de France.

C’est à Saint-Paul-Lez-Durance que débute cette étape. Petite commune à la confluence de quatre départements (Bouches-du-Rhône, Var, Vaucluse, Alpes-de-Haute-Provence), Saint-Paul accueille tout à la fois le plus grand centre d’Europe de recherche en énergie nucléaire et le futur réacteur expérimental ITER – projet international auquel participent 35 pays – qui a pour but de démontrer la maîtrise de la fusion nucléaire.

Au cours d’un repas partagé avec des syndicalistes représentant les divers secteurs de l’énergie, toutes les préoccupations des acteurs et actrices de la filière sont sur la table : absence de stratégie nationale, paupérisation de la recherche et des salarié·e·s, volonté manifeste d’aller vers une « recherche de la sous-traitance » au profit des start-ups privées… L’occasion pour Fabien Roussel de rappeler l’impérieuse nécessité d’un pôle public, englobant tous les aspects et protégeant les salarié·e·s comme les usager·e·s alors que notre pays compte plus de douze millions de personnes en précarité énergétique, ainsi que le rôle central de la Science au cœur du projet communiste.

Puis la délégation se rend à ITER où elle est accueillie par la direction avant la visite du chantier. La maîtrise de la fusion nucléaire serait une avancée cruciale pour l’avenir et le développement de l’humanité : elle permettrait de disposer d’une source d’énergie quasiment inépuisable, sans risque d’excursion de puissance et sans les déchets associés au nucléaire de fission, tout en garantissant notre souveraineté énergétique et l’accomplissement de nos engagements environnementaux de décarbonation. Mais ITER n’est pas que l’impressionnant chantier d’une expérience scientifique ! En témoignent les trente-cinq drapeaux qui dès l’entrée flottent côte à côte. Dans une situation mondiale marquée par les conflits, les tensions internationales et la compétition entre États, ITER est le symbole d’une coopération internationale au service de la paix et du progrès humain.

La journée se poursuit à Sainte-Tulle où une trentaine d’élu·e·s des Alpes-de-Haute-Provence, issu·e·s de tout l’arc républicain, sont venu·e·s à la rencontre de Fabien Roussel. L’occasion pour ces femmes et ces hommes engagé·e·s au service des Français·es de partager leurs expériences et d’évoquer le recul de l’état et du financement des collectivités territoriales, qui se fait particulièrement sentir dans nos territoires ruraux, souvent éloignés des préoccupations du pouvoir technocratique.

La soirée se clôture par la réunion publique « Avec vous sans tabou », dont le format n’est plus à présenter. Habitant·e·s, militant·e·s politiques et associatifs, syndicalistes, élu·e·s… Près de quatre cents personnes ont pu échanger sans réserve pendant plus de deux heures avec notre porte-drapeau : santé, éducation, accueil des réfugié·e·s et défense des travailleurs sans papiers, lutte contre l’extrême droite, salaires, réforme des retraites, crise de notre démocratie… Les questions-réponses ont fusé, permettant de mesurer la nécessité de débat politique des Français·es et, à l’issue, la large adhésion populaire au projet communiste ainsi qu’à celui qui l’incarne.

Bertrand Perrin

Photo : Mohammed El Hamzaoui