Tous à Marseille ce dimanche avec Fabien Roussel

« On a déjà une campagne sous Pfizer, on ne veut pas d’une campagne sous morphine », déclarait la semaine dernière Fabien Roussel dans les colonnes d’un quotidien du matin. Alors que le Président de la République fait tout pour anesthésier la campagne au point de refuser les débats télévisés, nous avons décidé de mettre un coup d’accélérateur. Le meeting de Marseille sera un très grand moment de mobilisation. Après le lancement de notre affiche de campagne le 17 janvier et la publication de notre riche programme le 24, il marquera une nouvelle dans le déploiement de notre campagne.

Il permettra d’abord de mettre en évidence nos propositions pour le pouvoir d’achat. Toutes les enquêtes le prouvent : c’est le premier sujet de préoccupation des Français. Quoi de plus logique, au moment où tout augmente sauf les salaires et les pensions ? Fabien Roussel est le seul candidat à proposer un programme complet et cohérent pour permettre au monde du travail de relever la tête : hausse du Smic et des salaires, augmentation des retraites à 1 200 euros net minimum, baisse des taxes sur l’énergie… Le seul candidat à exposer aussi les leviers qu’il activera pour parvenir aux objectifs qu’il fixe : reprendre le pouvoir sur l’argent, changer le cours de l’Europe, faire entrer la démocratie à l’entreprise en conférant des droits nouveaux aux travailleurs.

Il permettra ensuite de montrer le rassemblement qui s’élargit autour de notre candidat. Il est le candidat soutenu par le Parti communiste. Il est aussi celui de beaucoup d’hommes et de femmes qui aspirent à retrouver en France une gauche populaire, sociale, républicaine. Celle qui défend le bon et le beau pour tous, celle qui veut une France du travail et des hauts salaires plutôt qu’une France du chômage et des minima sociaux, celle qui refuse de montrer du doigt les plus modestes au nom des exigences environnementales alors que ce sont les grands groupes et les plus riches qui polluent le plus.

Il permettra enfin de faire connaître notre candidat. Pour la première fois, ce meeting sera retransmis sur plusieurs chaînes d’information en continu. Ce n’est pas rien, alors que notre candidat voit sa cote de popularité monter, que les intentions de vote commencent à progresser, mais qu’il reste inconnu pour la majorité des Français. Nous avons la chance d’avoir un candidat qui gagne à être connu. Il est sincère, honnête, bienveillant. Il partage le même quotidien que des millions de Français. Faisons-le connaître ! Ce meeting nous en offre l’occasion.

Il est donc très important de réussir cette étape qui approche à grand pas. Vous pouvez assurer sa réussite en venant à Marseille. Vous pouvez également le faire en partageant les extraits du discours sur les réseaux sociaux afin de lui donner toute la résonance qu’il mérite. Je compte sur vous ! Nous pouvons faire événement.

Ian Brossat

