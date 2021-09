Travailler plus

Gros titre, bien gras, en Une, du Figaro Économie : « Pourquoi les Français vont devoir travailler davantage ». C’est simple, dit le canard : on travaillerait moins que tous nos concurrents directs. On se sent déjà une âme de glandeur, on en culpabiliserait presque. Mais dans l’article, page suivante, s’étale un beau graphique sur les « heures moyennes annuelles ouvrées par travailleur en 2019 ». Résultat : 1 511 heures de travail en France, 1 383 en Allemagne, 1 381 au Danemark. Alors ? Le moins qu’on puisse dire, c’est que ça manque de communication à la rédaction du Figaro entre celui qui fait la Une et celui qui écrit l’article.

Gérard Streiff