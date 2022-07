International

Turquie : 5e congrès du Parti démocratique des peuples

Ce week-end, le Parti démocratique des peuples, le HDP tenait son 5eme congrès ordinaire à Ankara. En réunissant une dizaine de milliers d’adhérents de toutes les provinces de Turquie, une centaine d’organisations politiques d’Europe, du Maghreb et du Proche-Orient, le HDP a opéré une véritable démonstration de force dans un contexte particulièrement difficile pour les forces démocratiques turques. Le HDK, le DTK, l’alliance démocratique à 7 partis (dont le HDP est l’une des composantes) et d’autres partis d'opposition comme CHP, DEVA, Gelecek, Saadet, le Parti Tek, le Parti de Gauche, le TKP, étaient également présents.

A l’issue du congrès, les 100 membres permanents, les 50 suppléants et les 30 membres honoraires de l’assemblée du HDP ont été élus. Pervin Buldan et Mithat Sancar ont été reconduits pour deux ans dans leurs fonctions de co-présidents du HDP.

La sénatrice Michelle Gréaume et une délégation du PCF se sont rendues à Ankara à cette occasion. Dans un texte transmis à la direction nationale du HDP, le PCF a renouvelé son soutien au Parti Démocratique des Peuple dans leur lutte courageuse pour libérer la Turquie de l’autocratie de RT Erdogan, pour promouvoir une société démocratique, de justice, de progrès social, de droits, de libertés, de transition écologique, de paix, de pleine égalité entre femmes et hommes, et entre toutes les composantes culturelles et linguistiques de la Turquie. Le PCF a également rappelé son soutien à Selahattin Demirtas, Figen Yuksedag et tous les parlementaires et élus emprisonnés injustement depuis des années.

Erdogan et ses alliés ultranationalistes ont en effet utilisé toutes sortes de moyens répressifs pour détruire l'opposition démocratique. Ces manœuvres antidémocratiques menacent désormais le HDP de dissolution. En outre, le parquet turc exige une interdiction politique pour 451 responsables politiques du HDP, et la confiscation des biens du parti, une décision devrait être prononcée d’ici l’automne prochain. Il s’agit probablement du cinquième et dernier congrès ordinaire du parti.

Selon les mots de Pervin Buldan, le parti n’entend pas renoncer : "Nous ne nous sommes agenouillés devant personne. Nous ne nous sommes jamais inclinés devant personne et nous vous promettons que nous ne nous prosternerons jamais devant personne […] Les prochaines élections ne consisteront pas à sélectionner le président ou le premier ministre. Il s'agira de construire un nouvel ordre démocratique et égalitaire en Turquie. Le HDP sera le principal moteur de cette recomposition démocratique ».

Le HDP reste malgré tout un puissant acteur politique qui façonne la Turquie et la politique kurde. Lors des élections locales de mars 2019 le HDP a démontré sa capacité à faire basculer les élections : à Istanbul, Ankara et dans de nombreuses autres municipalités de l'ouest de la Turquie dans des villes jusqu’à présent dirigées par l’AKP. Le HDP pourrait jouer un rôle similaire lors des prochaines élections présidentielles et législatives de 2023.

A court et moyen termes, le HDP doit donc relever le défi de sa pérennisation au sein de l’espace politique turc. En conclusion des travaux, Pervin Buldan et Mithat Sancar sont tous deux revenus sur cet enjeu pressant. Le Parti doit aujourd’hui parachever sa transformation en une formation de gauche moderne et progressiste, séduisant bien au-delà du seul électorat kurde.

Le travail d’ouverture du parti aux différentes composantes de la société turque, devrait ainsi se poursuivre au travers d’une nouvelle configuration politique. La présence de représentants d’une diversité de partis d’opposition au 5ème congrès du HDP symbolise la volonté du HDP de construire les conditions d’une coalition avec l’opposition démocratique, notamment avec le CHP (sociaux-démocrates). Cette nouvelle alliance démocratique pourrait être mise en œuvre dès les prochaines présidentielles de 2023. Le HDP se réserve toutefois de présenter son propre candidat si les conditions n’étaient pas réunies pour un tel accord électoral.

Au moment où le monde a les yeux rivés sur l'Ukraine, la Turquie pourrait lancer une nouvelle opération militaire contre les Kurdes dans le nord-est de la Syrie. Le monde a besoin de paix, les peuples de Turquie ont besoin de paix et ils ont besoin du HDP pour y parvenir. Les folies guerrières d’Erdogan ne peuvent être battues en brèche sans la présence de forces progressistes et démocratiques capables d’imposer un rapport de force en faveur de la paix, de la démocratie et des libertés au sein des institutions turques. Dans ce contexte, le PCF appelle le président Emmanuel Macron et le gouvernement, ainsi que les États-membres et les instances de l'Union européenne à ne céder ni à la complaisance ni aux intimidations d'Erdogan.

Dans ces circonstances difficiles, la solidarité internationale doit retrouver tout son sens. Le PCF renouvelle tout son soutien au HDP et au peuple kurde qui constituent la force motrice d'une paix durable dans la région.

Léo Michel

secteur international du PCF