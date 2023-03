International

Turquie : Non à l'interdiction du parti démocratique des peuples !

Alors que la Turquie crie encore sa douleur après le tremblement de terre dévastateur du début de ce mois et exprime sa colère devant l’incurie et les discriminations révoltantes des responsables politiques de l’AKP, R.T. Erdogan a un autre agenda, celui de sa réélection coûte que coûte.

Pour cela, le président turc entend se débarrasser de ses adversaires les plus déterminés. Depuis 2015, il a accéléré la répression et la criminalisation du Parti démocratique des peuples (HDP) en incarcérant ses parlementaires, en destituant ses maires et en emprisonnant les militants de cette formation notamment lors du procès Kobane. Il y un peu plus d’un an, une procédure d’interdiction du HDP était diligentée devant la Cour constitutionnelle. Celle-ci arrive à son terme et la Cour, aux ordres du pouvoir, est amenée à se prononcer à partir du 14 mars 2023.

Il s’agit ni plus ni moins d’interdire un parti démocratique qui réunit des millions de voix et qui est un acteur majeur de la vie politique turque. La décision qui sera prise ne peut être qu’arbitraire et viole en tout état de cause la Convention européenne des droits de l’Homme (CEDH).

La précipitation de R.T. Erdogan est à la mesure de son inquiétude pour les scrutins législatif et présidentiel de mai-juin. L’autocrate d’Ankara a en effet plongé son pays dans le chaos et, par sa politique agressive, déstabilise la région.

Le Parti communiste français (PCF) condamne fermement la procédure d’interdiction du HDP devant une Cour constitutionnelle illégitime. Il assure le HDP de sa solidarité totale dans la mesure où il œuvre pour une Turquie démocratique et pluraliste. Le HDP agit avec détermination et créativité pour le progrès social et écologique, la liberté, l’égalité des citoyens quelle que soit leur origine ethnique et confessionnelle mais aussi en faveur de l’émancipation des femmes.

Nous exigeons, conformément à la Convention européenne des droits de l’Homme (CEDH) l’annulation du procès en cours, le respect de l’État de droit ainsi que la liberté pour tous les peuples de Turquie.

Parti communiste français

Paris, le 2 mars 2023