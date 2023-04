Un appel solennel des parlementaires à l’attention du Président de la République

Une délégation a remis mardi 4 avril un courrier à l’Elysée : «Renoncez à la réforme des retraites» Depuis le mois de janvier, une mobilisation sans précédent, traverse notre pays contre le recul de l’âge de la retraite à 64 ans. L’opinion publique dit massivement non à cette réforme portée par Emmanuel Macron et sa Première ministre, Élisabeth Borne.

L’unité syndicale, elle aussi inédite, ne s’effrite pas, elle a permis de rassembler les salarié·e·s pour un combat de justice sociale, celui de préserver deux années de retraite en bonne santé, celui de défendre le régime de retraite par répartition face aux assauts de la capitalisation.

Les manifestations de rues sont considérables, elles rassemblent régulièrement des millions de personnes. Chaque heure, chaque jour, sur tout le territoire national, des actions sont menées dans les villes et villages, dans les entreprises. Des secteurs importants sont en grève et celles-ci continuent malgré les privations, les difficultés financières qu’elles entraînent.

Face à cette mobilisation formidable du peuple et à l’opposition parlementaire, Emmanuel Macron et son gouvernement ont réagi par l’autoritarisme en usant de manière abusive et dévoyée des mécanismes du parlementarisme rationnalisé.

Sans concertation, en refusant tout dialogue sur des propositions de bon sens, fondées, l’exécutif a présenté au Parlement, dans le cadre contraint de l’article 47-1 de la Constitution, son projet de loi. Ce texte n’a jamais été voté à l’Assemblée nationale. C’est le 49-3 qui a permis au gouvernement d’arracher un assentiment biaisé, à 9 voix près. Au Sénat, tous les artifices de procédures ont été utilisés pour obtenir un vote tronqué par la violation des prérogatives des parlementaires : liberté de parole et droit d’amendement.

Notre pays est donc confronté à un coup de force démocratique pour imposer cette réforme au peuple.

[…] M. le Président, retirez votre projet de recul de l’âge de départ à la retraite à 64 ans.