UNE FÊTE DE L’HUMANITE, EN GRAND !

Après plusieurs décennies passées en Seine-Saint-Denis, cet évènement musical, politique majeur pose ses valises sur l’ancienne base aérienne 2017, au Plessis Pâté dans l’Essonne les 9, 10 et 11 septembre.

Une nouvelle ère s’ouvre.

Le temps de la rentrée est venu, et elle s’annonce chargée.

Les militants et élus communistes sont fières et heureux de vous y accueillir, de contribuer à la réussite collective de cet évènement hors norme.

Le temps de se retrouver après une année électorale très riche, le renforcement des parlementaires de gauche qui ont bataillé pour défendre non concitoyens, avec la NUPES, mais aussi la richesse des 4 groupes parlementaires dont le groupe communiste. Plusieurs rencontres débats sont programmés notamment dans l’espace Essonne dont celui du samedi 10 septembre à 14h « quelle suite de la NUPES en Essonne ? ». D’ores et déjà, plus de 140 responsables politiques, maires, députés, élus régionaux et départementaux, des élus locaux de gauche et écologistes ont annoncé leurs présences.

La Fête de l’Humanité sera grande à l’image de ce que nous entendons autour de nous, l’accélération de la diffusion du bon de soutien qui va être largement dépassée par rapport à 2019.

Une belle occasion pour aller à la rencontre durant ces 3 jours de milliers d’essonniens pour leurs proposer de s’organiser, de prendre part aux débats, aux mobilisations qui se préparent, d’adhérer au parti communiste.

Très belle Fête à toutes et tous !

Amadou Démé

secrétaire départemental de l’Essonne