International

Urgence : les inégalités mondiales explosent

Mardi 7 décembre a été dévoilé le 2e rapport du Laboratoire sur les inégalités mondiales. Ce rapport est le fruit du travail d’une centaine d’économistes de tous les continents. Il a été présenté par la presse nationale et internationale comme l’étude la plus fouillée dans plus de 100 pays.

De ce rapport, ressortent quelques chiffres démontrant les inégalités actuelles insupportables, démontrant une nouvelle fois que la grande théorie du ruissellement des libéraux ne fonctionne pas.

Depuis mardi, les commentateurs de ce rapport s’accordent à dire que ces inégalités ne sont pas une fatalité mais le résultat de choix politique. Alors changeons de politique !

A ce sujet, on peut d’ailleurs se questionner sur le fait que les « sondeurs », les commentateurs politiques, les candidats à la présidentielle parlent plus facilement de pouvoir d’achat que travailler à résoudre les inégalités.

En effet sur la planète, les 10% les plus riches perçoivent 52% des revenus, détiennent 76% des richesses et émettent 48% du CO2 mondial alors que 50% des plus pauvres ne perçoivent que 8,5% des revenus, 2% des richesses et n’émettent que 12% du CO2. Une nouvelle inégalité a été mesurée dans ce rapport, celle entre les hommes et les femmes. Les femmes perçoivent 35% des revenus du travail en 2020.

Dans cette étude, on voit que les inégalités de patrimoine sont encore plus fortes que celles des revenus. Quand on parle de patrimoine, on parle d’immobilier, de dépôts bancaires, d’actifs financiers et cette partie des richesses a considérablement accéléré sa croissance durant la crise du Covid-19.

Un autre chiffre incroyable de ce rapport. En 2020, les milliardaires ont engrangé un gain de patrimoine de 3600 milliards de dollars, soit 3178 milliards d’euros, l’équivalent des dépenses de santé de l’ensemble des États du monde en un an. Comme quoi, les systèmes de santé défaillants ne sont pas une fatalité mais bien des choix politiques.

L’accaparement des richesses par le privé au détriment du public est bien la conséquence des politiques libérales depuis 40 ans qui voient tous les pays s’enrichir mais leurs gouvernements s’appauvrir à cause d’importants transferts du patrimoine public. Et pourtant le seul patrimoine des personnes les plus fragiles est le service public que les libéraux n’ont de cesse d’attaquer.

Comment accepter qu’en ce moment le nouveau projet, le nouveau loisir des milliardaires est de se payer « un petit » tour dans l’espace au moment où un nombre de personnes de plus en plus important ont du mal à subvenir à leurs besoins essentiels pour vivre ?

Ces inégalités sont inacceptables et nourrissent l’extrême droite et la défiance en la politique.

Le Parti communiste français doit avoir le rôle de faire bouger les lignes de la Gauche quand les conservateurs, les fascistes, les extrémistes de droite monopolisent le débat politique. En cela, nous devons être capables de proposer des solutions de nouvelles contributions des plus riches, d’un nouveau partage des richesses et d’une lutte sans faille des inégalités mondiales.

Cécile Dumas

responsable-adjointe du secteur international

chargée des enjeux migratoires