Urgence Mumia : Épidémie Covid à la prison de Mahanoy

Mumia Abu-Jamal a appelé hier soir [18 novembre, ndr] sa porte-parole (Johanna Fernandez) et son épouse Wadya pour les informer que l’épidémie avait franchi la porte de la prison. Vingt gardiens ayant été testés positifs, l’administration a déclenché une opération de dépistage des 2 400 prisonniers. Évidemment, comme en témoigne Mumia, l’inquiétude est grande. Et bien que la prison soit bouclée avec l’extérieur depuis plusieurs jours, les repas servis en cellule par les gardiens et la promiscuité entre prisonniers (cellules et douches) sont facteurs de contagion.

Cette situation très préoccupante a amené les soutiens américains à Mumia à déclencher une campagne d’interventions auprès des autorités pour exiger, comme d’autres États américains en ont décidé, la libération immédiate de tous les prisonniers âgés et malades car leur maintien en détention les expose à la mort. Mumia, en raison notamment de ses lésions hépatites, est un de ces prisonniers vulnérables.

La campagne du Collectif Mumia visant la libération de Mumia et des condamnés les plus fragiles face à l'épidémie connaît un grand élan de solidarité. De la France entière, plusieurs centaines d'entre vous ont porté cette exigence auprès des autorités de Pennsylvanie. Qu'ils en soient remerciés et sollicitent leurs amis pour que cette mobilisation prenne encore plus d'ampleur. À celles et ceux qui ne l'ont pas encore fait, nous les invitons à sauter sur leurs claviers pour envoyer le message ci-dessous (*) qui peut sauver des vies :

We would like to express our concern at the COVID 19 epidemic, whose contagion has passed through the door of Mahanoy prison. We would request the immediate release of Mumia Abu-Jamal (#AM-8335) and all elderly and sick prisoners as their detention exposes them to death. We feel that they should benefit from compassionate relief as practised in several American states including Pennsylvania. Thank you!

Sous la pression de la mobilisation, sachez que 160 prisonniers ont été libérés avec sursis en Pennsylvanie. À Mahanoy où réside Mumia, sur 2 263 détenus, 3 seulement ont bénéficié d'une libération conditionnelle !

(*) Rappel adresses e-mails des destinataires du message :

Tom Wolf, gouverneur de Pennsylvanie : brunelle.michael@gmail.com

John Wetzel, secrétaire d'État aux affaires pénitentiaires : jowetzel@state.pa.us

Larry Krasner, procureur de Philadelphie : justice@phila.gov

Avec copie à : contact@mumiabujamal.com

Collectif français de soutien à Mumia Abu-Jamal

https://mumiabujamal.com/v2/urgence-mumia-epidemie-covid-a-la-prison-de-mahanoy/#more-3969