Ouf, on respire. Après des mois de négociations compliquées, notre milliardaire en chef Bernard Arnault va pouvoir enfin acheter la société américaine Tiffany. Vous connaissez Tiffany, cette bijouterie snob de New York (voir « Diamants sur canapé » avec Audrey Hepburn), une boîte à cailloux de luxe, une vitrine de bagues de fiançailles… Au lieu des 16,2 milliards de dollars initiaux, Arnault ne casquera « que » 15,7 milliards de dollars. Le chiffre est insensé, obscène, tout à fait à l’image du système dominant. Macron aime bien caser dans tous ses discours l’expression : « nos valeurs », il a encore fait le coup mercredi dernier avec un trémolo dans la voix. On se demande s’il pensait à Tiffany ?

Gérard Streiff