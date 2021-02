Viva la Argentina !

L'impôt « solidaire et extraordinaire » sur les grandes fortunes, adopté par le Congrès argentin, est entré en vigueur la semaine dernière. Il instaure un impôt unique et progressif aux revenus supérieurs à 2 millions d’euros. Le gouvernement, qui espère dégager 2,5 milliards de recettes en visant 12 000 contribuables, prévoit de consacrer 20 % de cet impôt au système de santé, 20 % à l’aide des PME, 15 % à des aides sociales, 20 % à des bourses pour les étudiants et 25 % à des aides indirectes aux foyers non connectés au réseau du gaz. Le Medef local critique bien entendu un impôt qui « affecte la propriété privée et suscite un grand découragement ». Faudrait peut-être faire passer un exemplaire de la loi à Bercy, Le Maire répète volontiers qu’il est à la recherche d’idées nouvelles…

Gérard Streiff