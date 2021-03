Vive la Commune !

Jean-Christophe Buisson, directeur adjoint du Figaro Magazine, s’insurge (c’est son mot) contre la célébration de la Commune par la mairie de Paris, et tout particulièrement contre l’élue communiste qui en a la charge. Pour lui la Commune ne fut qu’ « un moment de terreur et d’anarchie ». Mais c’est qui ce Buisson qui souligne dans sa bio avoir été sergent au régiment de marche du Tchad ? C’est cet individu qui, en août 2019, osa déclarer que Malik Oussekine n’était pas mort des suites de violences policières. Encore un effort, Buisson, et demain dans votre chronique (intitulée Culturellement vôtre !) vous allez prétendre que Thiers n’est pour rien dans les 20 000 morts de 1871.

Gérard Streiff