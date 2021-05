Vote des communistes des 7, 8 et 9 mai 2021, déclaration de la commission nationale du vote

Vote des communistes des 7, 8 et 9 mai 2021

sur les choix du PCF pour les élections de 2022 Déclaration de la commission nationale du vote

Les 7, 8 et 9 mai 2021, 43 864 communistes à jour de leurs cotisations et ayant adhéré au PCF il y a plus de trois mois, étaient appelé·e·s à se prononcer sur les choix du PCF pour les échéances électorales de 2022.

30 191 de ces électrices et électeurs inscrit·e·s ont voté, soit 68,83 % des inscrit·e·s. Il y a eu 460 bulletins blancs ou nuls, et 29 731 suffrages exprimés.

Cette participation montre la vitalité militante et démocratique du PCF.

Concernant le choix stratégique pour ces échéances, deux options étaient soumises au vote :

l’option 1 qui propose de présenter une candidature communiste à la présidentielle et de travailler à construire un pacte d’engagements communs pour les élections législatives ;

l’option 2 qui propose de travailler un processus commun avec les autres forces de gauche et de réunir une nouvelle conférence nationale au second semestre pour se prononcer sur les résultats de cette démarche.

Sur le choix stratégique, il y a eu 29444 exprimés. L’option 1 est majoritaire dans le vote en recueillant 21 337 voix (72,47 %). L’option 2 obtient quant à elle 6 817 voix (23,15 %). 1 290 votant·e·s se sont abstenu·e·s (4,38 %).

Concernant le choix du candidat à l’élection présidentielle, trois candidatures étaient soumises au vote :

Fabien Roussel, secrétaire national du PCF

Emmanuel Dang Tran

Grégoire Munck

Sur le choix du candidat, il y a eu 28214 exprimés. La candidature de Fabien Roussel est majoritaire avec 23 225 voix (82,32 %). Celle d’Emmanuel Dang Tran recueille 512 voix (1,81 %). Et celle de Grégoire Munck recueille 46 voix (0,16 %). 4 431 votant·e·s se sont abstenu·e·s (15,70 %).

En application de ses statuts, le PCF propose donc la candidature de Fabien Roussel à l’élection présidentielle de 2022 et travaillera à construire un pacte d’engagements communs pour les élections législatives.

Après la conférence nationale du PCF dont les choix sont aujourd’hui confirmés par les adhérent·e·s, une nouvelle étape de l’engagement des communistes pour les échéances de 2022 est franchie. Il revient désormais au conseil national du PCF, ainsi qu’aux conseils départementaux, de travailler à la mise en œuvre de ces choix avec les adhérent·e·s.

Paris, le 9 mai 2021.

Commission nationale du vote

Parti communiste français