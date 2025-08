Côte d’Ivoire : une nouvelle forfaiture doit être empêchée !

À 83 ans, Alassane Ouattara vient d’annoncer sa candidature pour un nouveau mandat présidentiel, en totale violation de la Constitution ivoirienne. Cette décision inacceptable s’inscrit dans la continuité d’une trajectoire politique marquée par le déni de souveraineté populaire. Rappelons qu’il est arrivé au pouvoir en 2011 non par la volonté des urnes, mais grâce à une intervention militaire française, qui a tranché dans le sang un contentieux électoral pourtant soluble par les mécanismes démocratiques.

Cette nouvelle tentative de confiscation du pouvoir intervient dans un contexte de manipulation massive du fichier électoral.

Cette opération a été rendue possible avec l'aide des autorités françaises et européennes. Dans un communiqué en date du 30 mai 2024, le gouvernement français se félicitait de soutenir, via CIVIPOL — opérateur du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères — le projet « État civil pour tous », censé renforcer la participation citoyenne. Ce projet, conduit en partenariat avec l’Office national de l’état civil et de l’identification (ONECI), est également arrimé à une initiative européenne d’appui à la stratégie nationale de l’état civil. Ce soutien technique et financier, destiné à garantir la transparence, est aujourd’hui détourné pour valider une entreprise de fraude massive.

Pire encore : le régime d’Abidjan a exclu de la compétition présidentielle quatre figures majeures de l’opposition, dont l’ancien président Laurent Gbagbo, chef du Parti des peuples africains — Côte d’Ivoire (PPA-CI). Ce verrouillage politique s’accompagne d’un durcissement autoritaire et d’une répression systématique des voix dissidentes, en violation flagrante des droits humains et des libertés fondamentales.

Face à cette dérive gravissime, le Parti communiste français exprime sa pleine solidarité avec le peuple ivoirien, privé une fois de plus de sa souveraineté. Il demande au gouvernement français de condamner publiquement cette nouvelle forfaiture et d’exiger des autorités ivoiriennes qu’elles prennent des mesures immédiates pour restaurer les conditions d’un scrutin libre, pluraliste et démocratique.

La France, ancienne puissance coloniale qui s'est érigée comme actrice centrale de la politique ivoirienne contemporaine, porte une responsabilité historique et politique dans la crise actuelle. Son silence ne serait rien d’autre qu’une complicité active face aux dérives d’un pouvoir illégitime.

La refondation de relations nouvelles entre la France et la Côte d'Ivoire, comme avec l'ensemble de la région, passe par le respect de la souveraineté démocratique des peuples.

Les communistes français réaffirment leur engagement aux côtés de toutes les forces démocratiques ivoiriennes qui œuvrent à éviter une nouvelle crise postélectorale qui pourrait être meurtrière. Ils soutiennent tout particulièrement les militantes et militants qui, dans un contexte répressif, luttent pour un modèle de développement souverain, tourné vers les besoins fondamentaux de la population — santé, éducation, justice sociale — et non vers la seule rentabilité dictée par les marchés financiers.

La Côte d’Ivoire mérite mieux qu’un éternel recommencement de l’arbitraire. Elle mérite la démocratie, la justice sociale et la souveraineté populaire.

Paris, le 1er août 2025

Parti communiste français.