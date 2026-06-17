« Construisons une Coupe du monde des peuples » - Lettre du Mouvement des jeunes communistes aux Bleus

Les Jeunes Communistes appellent l’équipe de France de football à faire de cette grande fête populaire un moment de solidarité internationale. Face aux guerres, aux blocus et aux sanctions économiques, ils plaident pour un Mondial accessible à toutes et tous, en clair, et porteur de fraternité.

La Coupe du monde fait enfin son retour tant attendu, cette fois-ci en Amérique du Nord. Pendant plus d’un mois, le regard de millions de Français est tourné vers vous, vers vos exploits, notre maillot et notre hymne. Nous le savons, la Coupe du monde est un événement profondément populaire. Elle est ce grand théâtre où se rencontrent les joueurs et les supporters du monde entier, sans traducteur, mais partageant un langage commun.

Cette compétition, au même titre que d’autres grands événements sportifs, porte une promesse immense : celle de l’internationalisme. La promesse d’une fraternité qui résiste malgré les guerres. La Coupe du monde est une fête où les peuples se rencontrent, se respectent et se célèbrent.

En France, nous sommes forts de cette histoire. Le football a le visage de Rino Della Negra, joueur du Red Star et résistant communiste fusillé par les nazis. Il a l’émotion des célébrations de 1998 et 2018, et les larmes des défaites face à l’Italie et à l’Argentine. Il porte en lui la ferveur militante des supporters de l’Olympique de Marseille, des tribunes qui se lèvent pour la Palestine, des tifosi de solidarité, et des prises de position de joueurs qui refusent que ce sport se sépare du monde dans lequel il se joue.

Car le sport n’existe pas hors de son époque. Il se joue aujourd’hui dans un monde traversé par des bouleversements majeurs, où l’impérialisme en crise produit les guerres, les sanctions et les blocus. L’esprit de concorde qu’il doit incarner n’est pas compatible avec les bombardements au Liban et en Iran, l’enlèvement de Nicolas Maduro en plein cœur de Caracas, l’étranglement de Cuba et le génocide soutenu par les États-Unis à Gaza .

Et c’est pour cela que la Coupe du monde nous impose une grande responsabilité. Parce qu’elle se jouera aussi sur le sol des États-Unis. Elle ne doit pas être une vitrine de respectabilité pour une puissance qui, dans le même temps, étrangle, bombarde, sanctionne et affame les peuples.

Quand toutes les caméras seront tournées vers les matchs qui se tiendront à Miami, il faudra pointer la responsabilité des États-Unis qui affament le peuple cubain, à quelques centaines de kilomètres à peine. De même qu’il faudra saluer le Mexique, coorganisateur de cette Coupe du monde, pour sa solidarité avec Cuba face au blocus.

Lorsque la France manquait de médecins lors de la pandémie, ce sont des médecins cubains qui ont sauvé des vies en Martinique. Cette solidarité-là doit nous montrer la voie.

Vous qui portez bien plus qu’un maillot : une partie des rêves et de l’imaginaire de millions de jeunes, vous avez la capacité de faire en sorte que la Coupe du monde conserve toutes ses lettres de noblesse. Faisons en sorte que chaque but, chaque chant, chacun de vos mots participent à construire une Coupe du monde des peuples. En portant un brassard de solidarité avec Cuba et tous les peuples victimes des blocus, des guerres, des sanctions et de l’impérialisme. Un geste simple, mais immense, qui montrera que la dignité n’attend pas la fin du match. En prenant la parole pour la levée du blocus contre Cuba ou pour rappeler le droit des Palestiniens à la paix, à la justice et à l’autodétermination. Une parole simple, mais pourtant si significative tant votre voix compte.

En France, les Jeunes Communistes feront tout ce qui est possible pour que chaque jeune puisse s’approprier cet événement : supporter, faire la fête, vibrer avec l’équipe de France, tout en portant une voix de paix et de solidarité. À commencer par nous battre pour que tous les matchs puissent être diffusés en clair, afin que cette grande fête populaire soit accessible à toutes et tous, et qu’aucun jeune n’en soit privé pour des raisons d’argent.

Ne laissons pas Trump et ses soutiens confisquer la ferveur populaire et faire de la Coupe du monde une parenthèse aseptisée dans un monde en feu. Faisons lever une même clameur : levée du blocus contre Cuba, solidarité avec la Palestine et dignité pour tous les peuples ! Le foot est à nous. Construisons une Coupe du monde des peuples.

Bastien Bonnargent

Secrétaire général du Mouvement jeunes communistes de France (MJCF)

Article publié dans CommunisteS, numéro 1091 du 17 juin 2026.