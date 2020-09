International CommunisteS paix

Façonner la paix ensemble

En cette année de pandémie mondiale, la célébration de la Journée internationale de la paix prend une signification particulière car, comme le rappelait le secrétaire général de l'ONU, António Guterres, en mars 2020, «la furie avec laquelle s’abat le virus montre bien que se faire la guerre est une folie».

Face au virus, il est plus évident que jamais que les peuples et leurs gouvernements ne peuvent plus se comporter en ennemis les uns des autres s’ils veulent sortir de la tourmente dans laquelle la Covid-19 a plongé le monde.

La crise sanitaire est venue s’ajouter en les amplifiant aux crises sociales, économiques, écologiques et humanitaires qui mettent la planète en danger et qui sont dues essentiellement au capitalisme et à ses logiques de profit et de domination. La PAIX est la réponse politique aux exigences sociales, économiques, démocratiques, à l'urgence climatique, en développant d’autres logiques de coopération, de partage, d'entraide et de solidarité entre les peuples.

Construire la paix et développer la culture de paix, c’est un projet politique qui requiert l’engagement et la mobilisation de toutes et tous. Il est possible de faire reculer la guerre et la course aux armements, comme le montre la campagne en faveur du Traité d’interdiction des armes nucléaires (TIAN) auquel il ne manque plus que quatre ratifications pour entrer en vigueur. Il est nécessaire de promouvoir un nouveau modèle de relations internationales, de coopération entre les peuples et de développement partagé et solidaire; il est urgent de transformer nos modes de production, d’échanges et de consommation afin de préserver la planète.

Partout dans le monde, sous les formes les plus diverses, des voix s’élèvent pour exprimer les mêmes exigences. Pour que nous puissions réellement façonner la paix ensemble, nous appelons à participer partout en France, le samedi 19 septembre 2020, aux Marches pour la paix et aux diverses initiatives publiques organisées par le Collectif «En marche pour la Paix» dont fait partie le PCF.

Nous marcherons:

pour la paix et contre les dérèglements climatiques

pour la justice sociale et les droits humains

pour le désarmement nucléaire.

Alain ROUY

membre de la commission des Relations internationales du PCF