La France doit immédiatement agir pour le Liban !

Depuis deux semaines, le gouvernement d’extrême droite israélien bombarde et occupe une nouvelle fois le territoire libanais. Il y commet des crimes de guerre en série. On recense déjà des centaines de morts, des centaines de milliers de déplacés sur une population totale de cinq millions d’habitants, l’évacuation d’un dixième du pays. Human Rights Watch accuse même les forces d’occupation israéliennes d’avoir utilisé illégalement des obus contenant du phosphore blanc lors d’attaques dans des zones résidentielles du sud du Liban. Et voilà, à présent, que l’armée israélienne vient d’annoncer des opérations terrestres de très grande envergure au Sud-Liban.

Ce déchaînement de violences contre des populations civiles est inadmissible et représente une énième violation du droit international. Les provocations du Hezbollah ne le justifient en rien. Et la complaisance de la communauté internationale devant cet engrenage guerrier et criminel n’est plus supportable, alors que Monsieur Netanyahou se trouve déjà sous mandat d’arrêt de la Cour pénale internationale.

Les déclarations de bonnes intentions et les condamnations verbales ne suffisent plus.

Le Parti communiste français appelle à un engagement concret et urgent de la France :

Pour un cessez-le-feu immédiat et le retrait des forces israéliennes du Liban.

Pour faire appliquer la résolution 1701 de l’ONU permettant à la FINUL de se déployer entre le fleuve Litani et la frontière, en coordination avec les autorités libanaises. Les capacités de la FINUL doivent être renforcées et la France doit y prendre sa part. Seule la force internationale de l’ONU et l’armée libanaise ont le droit d’être déployées dans cette zone.

Pour le respect de la pleine souveraineté et de l’intégrité territoriale du Liban.

Pour permettre le retour des réfugiés

Le PCF réaffirme son soutien et sa solidarité pour les forces progressistes et communistes au Liban qui luttent contre la corruption et le système confessionnel, et combattent pour faire respecter la pleine indépendance du pays.

Vincent Boulet

Responsable des relations internationales

Article publié dans CommunisteS, numéro 1078 du 18 mars 2026.