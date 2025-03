Municipales 2026

L'action des communes est décisive pour l'avenir du pays et pour répondre aux enjeux démocratiques et de services publics répondants aux besoins de nos concitoyen·nes. Face aux menaces d’une économie et d’un budget dédiés à la guerre et aux décisions gouvernementales sans précédent, menaçant d’asphyxier financièrement les collectivités territoriales par des coupes budgétaires estimées entre 3 et 6 milliards d’euros, nous appelons à une riposte collective. Ces coupes budgétaires entraîneront la fermeture de bibliothèques, l’arrêt de travaux dans les écoles, les crèches, la réduction des transports publics, la privatisation d’infrastructures essentielles et l’arrêt du soutien à la création culturelle.

Associations d’élu·es, communes, intercommunalités, départements et régions : unissons-nous avec les citoyens·es, les associations, les syndicats, les forces de gauche pour contraindre le gouvernement à revenir sur ces choix injustes ! Nous refusons cette logique et nous appelons à une mobilisation en 2025 pour stopper l’asphyxie financière, la casse des communes et de leurs services publics si utiles à leurs administré·es.

C’est une mobilisation collective, toutes les collectivités sont touchées : les grandes villes subissent des pertes de ressources directes, tandis que les plus petites voient leurs projets compromis faute de cofinancements par l’intercommunalité, le département ou la région. Partout en France, il s’agit sans relâche de défendre la libre administration des collectivités qui est un principe constitutionnel et préserver les services publics de proximité. Le combat contre le budget 2025 est toujours d’actualité tant la ponction opérée sur les finances locales est inadmissible et insupportable. Nous exigeons un projet de loi rectificatif pour 2025 et 2026, garantissant des moyens accrus aux communes.

Le gouvernement Bayrou, en se désengageant du financement des services publics, aggrave les fractures sociales et territoriales et met en péril l'environnement. Sa politique d'austérité affaiblit le logement social, l’école, les transports publics, l’action sociale, les infrastructures locales et accentue les inégalités, notamment entre les territoires ruraux et urbains. Cette austérité participe de la fragilisation et de la fermeture d’entreprises. Ces politiques ont déjà prouvé leur inefficacité et leur nocivité par le passé : elles conduisent à l’appauvrissement du pays. Nous refusons cette logique destructrice.

Une ambition communiste pour nos communes !

Dans ce contexte, les élu·es et militant·es communistes s’engagent pleinement dans les élections municipales de 2026.

Nous proposons des programmes ambitieux alliant progrès social et transition écologique pour répondre aux attentes des habitant·es, agissant avec eux pour l'accès à la culture et la réappropriation des biens communs par le développement du service public dans tous les domaines : logement, école, urbanisme, santé, petite enfance, transports, eau, alimentation, énergie, sécurité... Et nous œuvrons à placer les communes et les intercommunalités au service de la paix et de la coopération décentralisée.

Partout, nous voulons construire des projets territoriaux ancrés dans l’intérêt général et ouverts aux rassemblements les plus larges. Dans les villages comme dans les métropoles, nous voulons renforcer la présence des élu·es communistes, aujourd’hui deuxième force de gauche au niveau national. Face à la droite et à l’extrême droite, nous investirons des candidats et candidates dans chaque département, des villages aux grandes villes, pour renforcer notre présence et défendre les services publics dans les communes et au niveau de l’intercommunalité.

Nous ferons grandir les mobilisations et les luttes et nous les appuierons. Nos élu·es sont engagé·es avec les habitant·es dans toutes les luttes : défense des hôpitaux, des bureaux de poste, des gares ; accès universel au logement, à la culture, moyens pour des services publics de qualité ; opposition aux coupures de gaz et d’électricité ; soutien aux plus précaires et aux « sans-papiers » ; protection de l'emploi, de l’environnement et de l'industrie ; défense des services publics, lutte contre la privatisation des infrastructures stratégiques, notamment les aéroports et les lignes ferroviaires ; droit à une alimentation saine et équilibrée ; lutte contre les déserts médicaux ; droits des femmes et féminisme ; lutte pour la sécurité, la paix, contre le racisme, la xénophobie et toutes les discriminations.

Rassembler pour battre la droite et l’extrême droite

Nous appelons au rassemblement dans les villes où nous sommes en responsabilité et sur l’ensemble du territoire pour faire face aux défis sociaux, démocratiques et écologiques. Notre objectif est clair: empêcher la droite et l’extrême droite – RN, LR, LREM et leurs alliés – de s’emparer des municipalités. Ce rassemblement doit se construire sur la base d’un projet collectif, élaboré par nos sections et débattu avec les citoyen·nes, le mouvement associatif et les forces de gauche. Les résultats des dernières échéances électorales montrent l’urgence d’agir, en particulier dans les territoires ruraux et périurbains où l’extrême droite progresse. Dans les grandes villes, il s’agit également de contrer les victoires des macronistes et LR.

Nous nous mobiliserons pour maintenir et renforcer les majorités de gauche dans les communes où nous sommes en première responsabilité, ainsi que dans celles où nous participons à une coalition respectueuse de nos valeurs et de notre projet.

Dès cet été, et au plus tard à l’automne, nous désignerons nos chef·fes de file et têtes de liste dans les villes de plus de 20 000 habitant·es en tenant compte de leur engagement militant, de leur capacité à fédérer et de leur ancrage territorial.

Nous souhaitons engager dès à présent des discussions avec tous les citoyen·nes qui le souhaitent et toutes les forces de gauche, tant au niveau local que national, pour bâtir ensemble des choix municipaux cohérents, ancrés dans les réalités locales et porteurs d’une dynamique nationale.

En 2026, faisons des élections municipales un moment de mobilisation populaire pour de nouvelles avancées sociales et pour l’égalité des territoires !

Paris, le 15 mars 2025

Parti communiste français.