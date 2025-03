Le PCF salue l'action d'André Chassaigne, communiste auvergnat à l'Assemblée nationale

Dans quelques jours, le 31 mars, André Chassaigne n’exercera plus son mandat de député du Puy-de-Dôme.

Élu en 2002 dans une circonscription qui n’envoyait pas jusqu’alors de député communiste, il succède en 2012 à Roland Muzeau comme président du groupe de la Gauche démocrate et républicaine (GDR). En deux décennies, André Chassaigne aura marqué de son empreinte la chambre basse, sachant marier le sens de l’écoute et du dialogue avec de fermes convictions et un travail obstiné.

Conviction que l’hyperprésidentialisme n’est pas un modèle démocratique. Face aux avalanches de 49.3, combien de fois aura-t-il tonné contre ces « coups de force » de l’exécutif, appelant les parlementaires à ne pas abdiquer leur pouvoir, leur fonction, à ne pas se transformer en « intestins silencieux de la bouche élyséenne » ?

Conviction que la lutte pour le progrès social et écologique vaut d’être menée pied à pied. C’est, en 2008, « l’amendement Chassaigne » contre les cultures OGM adopté à l’arrachée à l’Assemblée. Suivra un livre important, Pour une Terre commune, dans lequel le député communiste prend à bras-le-corps les questions environnementales. À la fin des années 2010, c’est le long combat parlementaire pour la revalorisation des retraites agricoles et la garantie d’un revenu pour les conjoints et aides familiaux retraités : les lois Chassaigne 1 et 2.

Dans la grande tradition des parlementaires communistes telle que Jacques Duclos put longtemps l'incarner, André Chassaigne fit entendre une voix forte au service du monde du travail et de la création, dans un français toujours travaillé pour marquer les esprits avec des formules qui font mouche. Cette voix résonne aussi dans les territoires d’outre-mer, si bien représentés dans le groupe de la Gauche démocrate et républicaine qu’il a mis tant d’énergie à faire vivre depuis sa création, dans laquelle Huguette Bello et Alfred Marie-Jeanne ont joué un rôle important.

Parfait connaisseur du Palais Bourbon, président de groupe, André Chassaigne n’a pour autant jamais laissé une distance s’installer entre l’Auvergne et lui. Dans la vie, dans les institutions, dans les instances de son parti, il est demeuré profondément, ces décennies durant, un communiste auvergnat.

Si sa voix manquera assurément à l’Assemblée nationale, les communistes sont fiers de voir Julien Brugerolles, pour sa circonscription, et Stéphane Peu, pour le groupe GDR aux côtés d’Emeline K/Bidi, prendre le relais de ses fonctions avec une grande détermination. Ils pourront s'appuyer sur un solide héritage qui a marqué la vie politique de notre pays.

C’est dans son village de Saint-Amant Roche-Savine qu’André Chassaigne va poursuivre son engagement comme maire-adjoint. Et nous savons que nous pourrons encore compter sur lui dans ses nombreux engagements nationaux et internationaux, de l’action pour les territoires d’outre-mer à la solidarité avec le peuple cubain.

Paris, le 25 mars 2025

Parti communiste français.