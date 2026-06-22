Il faut un plan Marshall pour l’isolation des bâtiments !

Une semaine après une première canicule au mois de mai, et juste avant la canicule historique que nous vivons en ce mois de juin, le gouvernement n’a rien trouvé de mieux que supprimer 462 millions de crédits pour l’isolation des bâtiments (300 millions enlevés à MaPrimeRenov, 162 millions au Fonds Vert). Cette décision est totalement irresponsable alors que la canicule actuelle met en lumière le retard dramatique qu’a pris la France dans l’isolation des ces bâtiments. Isolation qui est indispensable pour mieux se protéger des canicules.

Le budget de l’ANAH avec 4 milliards est totalement insuffisant pour répondre à la demande de rénovation des logements privés : le financement est assuré en 2026 pour 120 000 rénovations d’ampleur alors que la demande va excéder 300 000 rénovations.

Le Fonds Vert consacré pour l’essentiel à la rénovation des bâtiments publics est réduit à la portion congrue. 673 millions en 2026, un budget divisé par 4 par rapport aux 2,5 milliards de 2024.

Et pour la rénovation des logements sociaux, c’est encore pire. 0 euro de budget de l’Etat en 2026 alors qu’il y a eu jusqu’à 400 millions certaines années.

De tels choix sont dangereux et irresponsables. Il faut investir beaucoup beaucoup plus. Il faut un Plan Marshall pour la rénovation des bâtiments en France, avec 20 milliards par an, dont 12 milliards pour l’habitat privé (pour rénover 700 000 logements par an), 5 milliards pour les bâtiments publics et 3 milliards pour les logements sociaux.

Le PCF propose que l’Agence Nationale pour l’Amélioration de l’Habitat, soit l’organisme le plus compétent en la matière rassemble l’ensemble de ces financements, et que les moyens lui soient accordés pour qu’elle puisse investir 20 milliards par an, via deux grandes mesures :

Un changement de statut de l’ANAH, de l’EPA en EPIC, pour lui permettre de lever de l’emprunt, à l’image de la Société des Grands Projets. Cela permettrait de doubler à court terme le niveau d’investissement sur la base de ses ressources actuelles. Il faut investir massivement pour l’isolation des bâtiments d’ici 2050. Cela a du sens d’emprunter au long terme pour financer ce grand chantier de cette première moitié de 21e siècle.

L’affectation de nouvelles recettes dédiées à l’ANAH à hauteur de 5 milliards d’euros. 3 milliards d’euros en créant des DMTO additionnels pour les résidences secondaires (comme en Allemagne, en Italie ou au Royaume-Uni) et 2 milliards par an via une taxe additionnelle sur l’immobilier de bureaux, en particulier dans les zones très attractives comme Paris.

Il y a urgence à accélérer massivement les investissements pour l’isolation des bâtiments. Pour le climat, pour économiser l’énergie et pour sauver les milliers de vies menacées par les canicules.

Paris, le 22 juin 2026

Parti communiste français