Proposition du Premier Ministre : déclaration de Fabien Roussel

C'est le résultat du manque de clarté de plusieurs forces du Nouveau front populaire dans le soutien à cette proposition.

Je veux saluer l'élue, la femme de gauche, la républicaine. Ses mots ce matin temoignent de son grand sens des responsabilités et de sa hauteur de vue.

J'appelle les forces du Nouveau front populaire à entendre son message : "Garantir l'unité du nouveau front populaire est indispensable".

Je demande une réunion aux chef•fes de partis au plus vite pour sortir par le haut de la situation de blocage actuelle. Il faut arrêter le double langage et les ambiguïtés. Chacun doit faire preuve de sérieux et de responsabilité, sans intentions dissimulées.

Pour notre part, nous sommes transparent•es. Notre position est publique. Nous avons exprimé notre préférence. Et nous ne mettrons aucun véto sur aucune candidature.

Nous voulons contribuer de toutes nos forces à une issue positive avec une seule boussole : répondre aux urgences sociales et écologiques.





Fabien Roussel,





Paris, le 14 juillet 2024