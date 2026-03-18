Transfert – Le billet de Gérard Streiff

Publié le 18 mars 2026

Le passage de l’écrivain Boualem Sansal des éditions Gallimard aux officines du milliardaire Bolloré fait jaser. Tout le monde se demande quel a été le montant du chèque qui a justifié ce « transfert ». Si l’anecdote, minuscule, vaut d’être mentionnée ici, c’est pour signaler que l’entremetteur n’était autre que Nicolas Sarkozy. On rappelle que cet intime de Bolloré a reçu dans ses bureaux de la rue de Miromesnil l’auteur franco-algérien en lui lançant cette phrase qui restera dans les annales de la littérature française : « Ils te filent combien chez Gallimard ? »

Gérard Streiff

Article publié dans CommunisteS, numéro 1078 du 18 mars 2026.

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