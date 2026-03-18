Transfert – Le billet de Gérard Streiff

Le passage de l’écrivain Boualem Sansal des éditions Gallimard aux officines du milliardaire Bolloré fait jaser. Tout le monde se demande quel a été le montant du chèque qui a justifié ce « transfert ». Si l’anecdote, minuscule, vaut d’être mentionnée ici, c’est pour signaler que l’entremetteur n’était autre que Nicolas Sarkozy. On rappelle que cet intime de Bolloré a reçu dans ses bureaux de la rue de Miromesnil l’auteur franco-algérien en lui lançant cette phrase qui restera dans les annales de la littérature française : « Ils te filent combien chez Gallimard ? »

Gérard Streiff

Article publié dans CommunisteS, numéro 1078 du 18 mars 2026.