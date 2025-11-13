D’un 13 novembre à l’autre, le combat à poursuivre contre le terrorisme et pour la République | Fabien Roussel

Il y a tout juste dix ans, le 13 novembre 2015, l’horreur s’abattait sur la France. Enivrés de haine, des commandos djihadistes tentaient de semer la mort au Stade de France, mitraillaient de nombreuses terrasses parisiennes, et réalisaient un véritable carnage au Bataclan.

Au total, ces actes barbares firent 132 morts et des centaines de blessés.

De nouveau, quelques mois après l’attentat commis contre la rédaction de Charlie Hebdo et l’attaque antisémite de l’Hyper-Casher de la Porte-de-Vincennes, la République subissait un assaut sanglant.

L’heure est, tout d’abord, à l’hommage dû aux victimes de ce bain de sang, et à l’expression de la solidarité de la Nation avec les survivants.

Mais l’indispensable travail de mémoire doit s’accompagner d’un engagement sans faille contre le terrorisme. La République ne doit ni reculer, ni renier ses principes de liberté, d'égalité, de fraternité, de laïcité, face au danger qui pèse encore sur elle.

Les violences terroristes, que continuent à vouloir perpétrer des réseaux islamistes, doivent être combattues sans faiblesse. Leurs auteurs et leurs instigateurs doivent être mis hors d’état de nuire, identifiés et sévèrement punis par la justice.

C’est l’intégrisme fanatique qui doit être combattu avec détermination, non les musulmans qui n’aspirent qu’à vivre dans la tranquillité et le respect de nos règles communes. Diviser les citoyens et les citoyennes fait le jeu des forces obscurantistes qui prospèrent en attisant les haines et les ressentiments. La laïcité ne doit pas être instrumentalisée pour en faire un vecteur de ségrégation et d’exclusion.

La République se doit de rassembler notre peuple, sans distinction d’origine, de couleur de peau, de religion. Pour être fidèle à ses exigences fondatrices, elle doit se donner tous les moyens nécessaires à la lutte contre les entreprises intégristes et terroristes, tout en agissant au quotidien contre ce qui les favorise en creusant les inégalités et en fracturant la société.

C’est la principale leçon de ce dixième anniversaire. C’est aussi ce qui inspire le combat des communistes en faveur d’une République pour toutes et tous qui unit parce qu’elle entend réaliser pleinement ses promesses de justice et d’émancipation, toujours aussi inaccomplies.

Paris, le 13 novembre 2025.

Fabien Roussel,

Secrétaire national du Parti communiste français