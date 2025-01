Le 16 janvier : contre Parcoursup, des moyens pour étudier !

Le 15 janvier s’ouvrira la plateforme de sélection Parcoursup.

Chaque année, ce sont des dizaines de milliers de jeunes qui se retrouvent exclus de l’enseignement supérieur par l’algorithme. En 2024, sur 945 000 candidats, 295 000 ont quitté la plateforme sans aucune formation. Près de 90 000 d’entre eux n’avaient même reçu aucune proposition. Pour les lycéennes et lycéens, ce sont près de 8 % des terminales qui n’ont pas obtenu de proposition, et plus de 88 000 qui ont quitté la plateforme de sélection. Cette sélection est d’autant plus féroce en lycée professionnel puisque plus d’un quart des élèves n’intègrent aucune formation.

Ce sont les enfants des classes populaires qui paient le prix de cette sélection sociale, malgré les mensonges des gouvernements sur le nombre réel d’élèves exclus des études supérieures.

Ces dizaines de milliers de jeunes exclus de l’enseignement supérieur public sont une aubaine pour l’enseignement privé, qui ne cesse de croître depuis la mise en place de Parcoursup.

Parcoursup est la conséquence du sous-investissement gouvernemental dans l’Éducation nationale et l’Enseignement supérieur et la recherche. Face à la pénurie d’enseignants, l’État organise le tri social !

Les mobilisations du mois de décembre ont montré que la jeunesse est prête à se mobiliser pour son avenir afin d’obtenir de réels moyens pour étudier et réussir.

Pour construire notre avenir, pour choisir notre métier, nous voulons pouvoir choisir librement nos études, avec tous les moyens pour les réussir !

Le jeudi 16 janvier, au lendemain de l’ouverture de la plateforme Parcoursup, nous appelons à une grande journée de mobilisation dans les lycées et les lieux d’enseignement supérieur pour revendiquer :

la suppression de Parcoursup et de MonMaster,

des investissements massifs dans l’Enseignement supérieur et l’Éducation nationale.

MJCF, UEC, UNEF, USL, FIDL, JLFI, JEcolo, JS, UE, LPL, NPA jeunes

Article publié dans CommunisteS, numéro 1024 du 8 janvier 2025.