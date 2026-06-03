Série - Le carré rouge #20

Le carré rouge Comité national du Parti communiste français (20)

En quelques épisodes nous allons vous accompagner pour découvrir le cimetière du Père-Lachaise. Enfin, y prétendre serait présomptueux, aussi au travers d’un aperçu rapide de son histoire, nous nous dirigerons plus particulièrement vers un espace que l’on nommera le « Carré rouge ».

Juliette Dubois-Plissonnier 1911-1990. Employée des chèques postaux. Résistante, secrétaire fédérale de Côte-d’Or, membre du Comité central du PCF 1956-1964 ; conseillère de la République, conseillère générale des Hauts-de-Seine 1967-1976.

Gaston Plissonnier 1913-1995. Artisan chaisier. Résistant, membre du Comité central 1950-1990, secrétaire du Comité central 1956-1990, membre du Bureau politique 1964-1990.

Robert Chambeiron 1915-2014. Fonctionnaire. Résistant, secrétaire général adjoint du CNR ; député progressiste des Vosges, radical puis apparenté communiste (1945-1951, 1956-1958) ; député européen apparenté communiste (1979-1989) ; président délégué de l’ANACR.

Claude Cabanes 1936-2015. Journaliste. Membre du Comité central 1982-2003, rédacteur en chef de l’Humanité 1998-2000.

Dr Samir Amin 1931-2018. Intellectuel marxiste franco-égyptien. Il disait dans un entretien avec Grand Continent : « Être marxiste, pour moi, ce n’est pas être marxologue », et se définissait comme « nomade qui partage son temps entre Paris, le Caire et Dakar ». Un temps membre du Parti, il continuera à y collaborer fréquemment. Il sera inhumé, selon ses vœux, au « Carré du Parti ». Lors de ses obsèques, Isabelle de Almeida déclarera : « Samir Amin était l’un des plus grands penseurs et acteurs des luttes pour l’émancipation humaine et des peuples. »

Roland Leroy 1926-2019. Employé de la SNCF. Membre du Comité central (1956-1961), membre du secrétariat du PCF (1960-1979), membre du Bureau politique (1964-1994) ; député de la Seine-Maritime (1956-1958), puis de la 2e circonscription de Rouen-et-Sotteville (1967-1981), puis de la Seine-Maritime (1986-1988) ; directeur de l’Humanité (1974-1994). Roland Leroy est le dernier membre du Comité central à être inhumé au « Carré du Parti ».

Une plaque Isabelle Amin née Eynard 1927-2023. Féministe convaincue, rédige avec Samir Féminisme et lutte des classe, ainsi que dans L’homme et la société avec une étude « Los Angeles, United states of Plastika », un essai sur les intellectuels de « gauche » américains. Elle collabore avec le MLF.

Une plaque pour Georges Marchais 1920-1997, qui indique qu’il repose au cimetière de Champigny. Ajusteur dans l’aéronautique. Secrétaire général du PCF (1970-1994), député du Val-de-Marne (1973-1997), décédé le 16 novembre 1997. Il poursuit les chemins du renouveau tracés par Waldeck Rochet, deux décennies riches en événements, nationaux, internationaux et au sein même du Parti. Georges Marchais est le premier secrétaire général du PCF à ne pas être inhumé au « Carré du Parti ».

Gérard Pellois

Article publié dans CommunisteS, numéro 1089 du 3 juin 2026.