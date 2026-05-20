Sarthe : plus de 500 personnes pour la 3e édition réussie de la Fête de l’Huma 72

La 3e édition de la Fête de l’Humanité 72 a une nouvelle fois été un beau succès populaire, militant et fraternel. Plus de 500 personnes se sont retrouvées tout au long de la journée dans une ambiance chaleureuse, conviviale et intergénérationnelle.

Militants, associations, artistes, sympathisants et habitants ont partagé bien plus qu’un moment festif. Cette fête a surtout été un vrai moment d’échanges, de rencontres et de discussions autour des questions qui traversent aujourd’hui notre société.

Les deux débats organisés cette année ont particulièrement marqué cette édition.

Le 1er débat, consacré à Cuba et à l’Amérique latine, a été animé par Charlotte Balavoine, coordinatrice de la campagne de solidarité avec Cuba du PCF, Justo Rodriguez, représentant de l’ambassade de Cuba en France, Maurice Lemoine, journaliste et écrivain spécialiste de l’Amérique latine, ainsi que Manuel Pascual, président de Cuba Coopération France. Les échanges sont revenus sur les conséquences du blocus américain, les logiques impérialistes toujours à l’œuvre et les résistances populaires qui continuent malgré tout à s’organiser. Dans un contexte international particulièrement tendu, le débat a également rappelé combien les questions de souveraineté des peuples, de paix et de solidarité internationale restent plus que jamais d’actualité. Le débat s’est conclu par la mise en place d’un collectif de soutien.

Le second débat, animé par Thomas Lemahieu, journaliste à l’Humanité, Éric Demougin, membre du collectif sarthois des Ami·es de l’Humanité, ainsi que Stéphanie Dubois-Gasnot, ancienne élue communiste fléchoise, autour des élites et de l’extrême droite, a fortement résonné avec la situation politique actuelle. Dans un département où une ville comme La Flèche a basculé au RN lors des dernières élections, les échanges ont permis de revenir sur le rôle des médias, la banalisation progressive des idées d’extrême droite et les logiques de peur et de division.

La présence de plus de 15 associations ainsi que des sections du PCF a largement participé à faire vivre cette édition. Les différents artistes présents ont offert de très beaux moments dans une ambiance chaleureuse et fraternelle, fidèle à l’esprit de la Fête de l’Huma. Dans une période où la culture est fragilisée et parfois considérée comme secondaire, leur présence prenait tout son sens.

Au-delà des débats et des concerts, cette 3e édition a également rappelé le rôle de la Fête de l’Humanité, du journal l’Humanité et du bon de soutien.

Cette réussite est avant tout le fruit d’un travail collectif mené par les membres de l’association des Amis de la Fête de l’Huma 72, les sections communistes et les associations partenaires mobilisées pour préparer cette journée.

Les organisateurs réfléchissent déjà à la prochaine édition. Fidèle à son principe de fête mobile, l’association va désormais travailler au futur lieu d’accueil de la Fête de l’Huma 72 avec déjà plusieurs pistes à l’étude.

Une chose est sûre : cette fête confirme plus que jamais son utilité politique, culturelle et humaine.

Saîda Safir

Présidente de l’Association des Amis de la Fête de l’Huma 72

Exécutif fédéral 72

Article publié dans CommunisteS, numéro 1087 du 20 mai 2026.