50 ans de la paix au Vietnam : Discours

INTRODUCTION DE FABIEN ROUSSEL

Monsieur l’Ambassadeur de la République du Vietnam en France,

Monsieur l’Ambassadeur du Cambodge

Madame l’ambassadrice du Vietnam auprès de l’UNESCO,

Monsieur le vice-président du groupe d’amitié France-Vietnam au Sénat, cher Jérémy Bacchi,

Mesdames, Messieurs les parlementaires,

Mesdames, Messieurs les représentants de l’association d’amitié franco-vietnamienne,

Chers camarades,

Cher.es ami.es du Vietnam,

Je veux, avant toute chose, excuser nos amis Hai Nam, président de l’Association d’amitié, Hélène Luc présidente honoraire et Vincent Boulet, responsable du secteur international du PCF, qui se trouvent actuellement au Vietnam pour représenter notre parti aux commémorations officielles.

C’est un immense plaisir, pour moi de vous accueillir toutes et tous sous cette coupole, dans cette maison de tous les communistes pour célébrer ce si bel anniversaire de la libération du Sud du Vietnam et de la réunification nationale du Vietnam.

Cet anniversaire nous permet aussi ce soir de rendre hommage au glorieux combat mené par le peuple vietnamien pendant plus de 30 ans pour sa Liberté et pour son indépendance

C’est aussi pour moi, en tant que secrétaire national, l’occasion de rappeler le rôle du PCF durant toutes ces années au service de la Paix et de l’amitié entre nos deux peuples ; une amitié qui perdure aujourd’hui.

50 ans déjà ont passé depuis que le fracas des armes a pris fin ;

50 ans depuis ce jour du 30 avril 1975 où Saïgon était libérée par l’armée populaire vietnamienne, et où le peuple vietnamien, désormais libre, après un si difficile et si héroïque combat, pouvait espérer enfin goûter aux dividendes d’une paix si chèrement conquise.

Ce jour de la Libération n’est pas seulement celui de la chute de Saïgon comme la littérature historique, ici en France, le résume souvent. C’est la fin d’un conflit de 10 000 jours, le plus long sans doute du 20ème siècle. L’un des plus meurtrier aussi.

Plusieurs dizaines de milliers de soldats français d’abord, puis américains ensuite trouveront la mort sur ces champs de bataille; Du coté vietnamien, ce sont plus de 3 millions d’hommes, de femmes et d’enfants qui ont perdu la vie.

Le Vietnam est bombardé à outrance, civils ou combattants, sans distinction. La torture, les massacres à grande échelle sont à l’ordre du jour, mis en œuvre par des puissances qui, pourtant, sortaient à peine d’une lutte sans merci pour libérer l’Europe de l’horreur du nazisme et pour redonner à l’humanité son honneur et sa dignité.

Ces vainqueurs-là, héros de la Liberté, semaient à leur tour l’abomination et la terreur, incendiant, violant, torturant et décapitant.

Lors de la guerre d’agression américaine, 7 millions de tonnes de bombes ont noyé le peuple vietnamien sous un déluge de feu et de morts ; trois fois plus de bombes que lors de toute la Seconde guerre mondiale, tous belligérants confondus.

Plusieurs centaines de milliers de tonnes de napalm, des dizaines de millions de litres du si funeste « agent orange » ont été répandus par les américains ET par les Français avant eux, marquant le Vietnam dans sa chaire et dans sa terre pour des générations et encore aujourd’hui .

Je veux à cet endroit, saluer fraternellement, nos amis de l’association d’amitié franco-vietnamienne, qui, depuis, 1961 combattent l’effacement silencieux de cette mémoire et font vivre, en France, la solidarité avec le peuple vietnamien.

Aujourd’hui encore, ils mènent ce combat avec notre amie Tran To Nga qui, malgré les obstacles, continu cette bataille judiciaire contre Bayer-Monsanto et tous les groupes agrochimiques qui, de fait, ont participé et collaboré à cette guerre sanglante menée dans votre pays, à la fois contre l’homme et contre la nature.

La France doit regarder en face la brutalité terrible de son passé colonial et reconnaître l’étendue des crimes commis en son nom au-delà des océans.

C’est un chapitre de l’histoire de France bien trop méconnu et qui marque d’une ombre terrible l’Histoire de notre pays.

Le Parti communiste français, ses militants, ses dirigeants, eux, en ont écrit de toutes autres pages : des pages de lutte, de solidarité et d’amitié qui on conduit, elles, à l’indépendance du Vietnam.

Et cet anniversaire, c’est donc pour nous, communistes français, l’anniversaire d’une amitié et d’une solidarité profonde avec le peuple vietnamien.

Car nous sommes tous, ici, un peu les enfants d’Ho Chi Minh, qui fut l’artisan de la liberté retrouvée de votre peuple et président de la République démocratique du Vietnam mais aussi, et avant cela, délégué du congrès fondateur de notre Parti, à Tours en 1920. Nous en sommes extrêmement fiers.







Notre histoire commune est donc plus que centenaire. Elle s’enracine dans le désir commun d’émancipation de tous les êtres humains, dans le refus des guerres et des rapports de domination et d’exploitation entre les nations.

Comme l’écrivait le Bureau politique du PCF au soir du 30 avril 1975 qui saluait « avec enthousiasme cet évènement historique », nous pouvons dire avec fierté que le PCF aura été, comme le journal L’Humanité, « sans défaillance tout au long de ces trente ans aux côtés du peuple vietnamien ».

Henri Martin, Paul Laurent, Guy Ducoloné, Raymonde Dien, Léo Figuères, Jean Marrane, Pierre Courtade, Madeleine Riffaud, Jacques Duclos ont écrit les plus belles pages de cette amitié, forgée au feu de la lutte pour l’indépendance et contre le colonialisme français et de l’impérialisme étatsunien.

De cela aussi, les militantes et les militants communistes sont extrêmement fiers.

Car à leurs côtés, ce sont des milliers, des dizaines de milliers de jeunes, de femmes qui participeront aux manifestations massives en soutien au peuple vietnamien comme celle du 17 février 1968 qui réunit plus de 60 000 personne à Paris dans le quartier latin.

Des centaines de militants du PCF et des Jeunesses communistes seront d’ailleurs arrêtés par la police française pour avoir dénoncé les crimes de l’État français en Indochine et la « sale guerre » menée par les Américains.

Je n’oublie pas non plus le rôle crucial joué par nos camarades de Choisy-le-Roi et de leur maire Fernand DUPUY qui, pendant 5 ans, ont accueilli, protégé et pris grand soin de la délégation vietnamienne présente en France pour les négociations diplomatiques les plus longues de l’histoire contemporaine.

Des négociations qui aboutiront aux accords de paix de Paris et racontées dans le documentaire qui nous est présenté ce soir.

Aujourd’hui encore, de nombreuses délégations de notre parti, d’élus locaux français et communistes se rendent régulièrement au Vietnam.

C’est une solidarité en actes à laquelle nous sommes particulièrement attachés car elle nourrit l’amitié et la fraternité.

C’est pour nous un grand honneur et une grande fierté. C’est aussi une immense opportunité pour construire des relations saines, équitables entre nos pays, plus juste, plus émancipatrice, plus respectueuse des êtres humains et de la planète.

Quel chemin parcouru par le Vietnam depuis sa libération !

Après avoir brisé ses chaînes, le peuple vietnamien s’est relevé, par la force de son peuple et connaît un développement économique exemplaire avec des indicateurs humains très élevés.

Le système éducatif, le système de santé, l’éradication de l’extrême pauvreté, la modernisation des institutions, sont à mettre au rang des conquêtes nouvelles du peuple vietnamien.

J’ai pu le constater lors de ma dernière visite à Hanoï où j’ai de nouveau échangé avec le président de la république vietnamienne, notre camarade To Lam.

Nous avons tellement à apprendre les uns des autres !

A l’heure des grands affrontements entre puissances régionales et mondiales et à l’heure du grand retour d’un impérialisme décomplexé et violent, la solidarité des peuples est, sans doute, l’antidote le plus puissant aux discours guerriers et aux haines entretenues par tous les entrepreneurs du chaos à travers le monde.

Au-delà des communistes français, c’est la France elle-même, lucide sur son passé mais riche de son poids diplomatique, qui serait inspirée de promouvoir, aux côtés du Vietnam, cette sécurité humaine globale dont notre monde a tant besoin et que, je le sais, vous appelez de vos voeux.

La guerre économique menée par l’administration Trump fait du mal à tous les peuples du monde car elle amputera le pouvoir d’achat des Américains mais frappera aussi les travailleurs en Europe, en Asie et au Vietnam. Il est urgent, indispensable de construire l’union la plus large des nations et des peuples pour contrer cet impérialisme économique et mettre fin à l’hégémonie de quelque puissance que ce soit sur le monde.

J’aime me rappeler cette phrase d’Ho Chi Minh pour orienter nos choix:

« Tout ce qui est bon pour le peuple, il faut le mettre en œuvre. Tout ce qui est mauvais pour lui, il faut tout faire pour l’éviter »

À ce titre, Monsieur l’Ambassadeur, nous réaffirmons notre attachement profond au respect de la souveraineté du Vietnam, de son intégrité économique comme de son intégrité territoriale, notamment en mer orientale.

C’est un message que nous continuerons inlassablement de porter, en France, au plus haut sommet de l’État.

Nous pouvons, je crois, créer ensemble de fantastiques coopérations, utiles pour nos peuples et exemplaires au-delà de nos frontières respectives. La réunion, ici-même, la semaine prochaine des partis communistes européens pour une grande conférence pour la Paix et contre l’austérité qui fait des ravages en Europe, sera l’occasion de le rappeler.

Monsieur l’Ambassadeur,

Chers amis, chers camarades,

Notre amitié comme l’écrit Ngyen Dinh Thi dans un poème dédié au militant communiste français Henri Martin « fait trembler le ciel et les prisons ».

Continuons à faire vivre ces vers,

Continuons à faire vivre ces luttes qui nous ont liés à jamais devant l’Histoire,

Continuons à tracer pour l’humanité un chemin de fraternité, de paix et de solidarité

C’est notre devoir. C’est notre engagement.

Très bel anniversaire à tous vos compatriotes et à tous les amis du Vietnam qui, à travers le monde, célèbrent eux-aussi cette victoire historique, héroïque et exemplaire ;

une victoire acquise par le combat de tout un peuple mais qui prouve à qui ne le savait pas encore que la détermination, la soif de Justice et de Liberté, la foi en l’humanité peuvent se révéler des forces bien plus puissantes que ces passions tristes et mortifères que le capitalisme, le colonialisme et l’impérialisme offrent comme unique horizon à notre humanité.

Vive l’amitié franco-vietnamienne

Vive la Paix entre les peuples

INTRODUCTION DE MONSIEUR L'AMBASSADEUR DINH TOAN THANG

PHÁT BIỂU CỦA ĐẠI SỨ ĐINH TOÀN THÁNG TẠI LÊ KỶ NIỆM 50 NAM THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC 30/4/1975 – 30/4/2025

(PCF, 29/4/2025)

Cher camarade Fabien Roussel, secrétaire national du Parti communiste français,

Mesdames et Messieurs les Elus,

Chers amis, Chers Camarades,

C'est avec émotion et gratitude que je me retrouve parmi vous aujourd'hui, au cœur de ce lieu emblématique, siège du Parti communiste français. Nous sommes réunis pour commémorer un moment historique: le 50e anniversaire de la fin de la guerre et de la réunification du Vietnam.

Je tiens à exprimer, au nom du peuple vietnamien et au nom des tous les vietnamiens ici présents ce soir, nos sincères remerciements à toutes et à tous, pour la solidarité et l’amitié que vous voulez manifester à l’égard de notre peuple.

Un grand merci à Vincent Boulet pour sa participation aux commémorations du 30 avril à Hô Chi Minh-Ville, un geste qui témoigne de l'importance que nos amis et camarades français accordent à cet évènement et aux liens qui unissent nos peuples.

Le 30 avril 1975 a bien marqué le triomphe de notre peuple, après tant de sacrifices pour la paix et l'indépendance nationale. Mais cette victoire est celle de la conscience et de la justice pour tous les peuples à travers le monde.

En effet, la grande victoire du printemps 1975 a une forte empreinte sur la scène internationale, encourageant le mouvement de libération nationale dans de nombreuses régions d’Asie, d’Afrique et d’Amérique latine. Elle a encouragé les peuples à se soulever contre le néocolonialisme et à retrouver leur liberté et leur indépendance.

Et en ce jour de commémoration, nos pensées se tournent vers tous ceux et toutes celles qui, en France et à travers le monde, ont soutenu notre juste cause. Nous exprimons notre profonde gratitude aux amis français et internationaux qui ont accompagné, aidé et soutenu le peuple vietnamien tout au long des années de lutte de libération nationale, ainsi que dans la reconstruction et du développement du pays après la guerre.

Chers amis, Chers Camarades,

L'engagement constant et fraternel des communistes français auprès de notre peuple a brillé comme un phare dans nos heures les plus difficiles. Le Vietnam se souvient toujours de ce soutien indéfectible qui fut un réconfort précieux et une source d'espoir pour son peuple.

A ce propos, je cite Georges Marchais « Le Vietnam veut vivre dans la liberté, l’indépendance et la paix. Le Vietnam réalisera ses vœux ». Votre voix s'est en effet élevée avec force pour dénoncer l'injustice, exiger la paix et défendre notre droit à l'autodétermination. Votre aide matérielle et votre soutien spirituel à notre libération nationale représentent une preuve tangible que le peuple vietnamien n'était pas seul dans son combat.

Nous souhaitons réaffirmer notre reconnaissance profonde à tous ceux et toutes celles qui ont soutenu les deux délégations vietnamiennes pendant les négociations des Accords de Paris et qui ont participé aux manifestations en France et ailleurs pour se protester contre la guerre américaine au Vietnam.

À cet instant, nous souhaitons également avoir une pensée particulière à des figures comme Madeleine Riffaud qui nous a quitté l’année dernière. Journaliste et poétesse au courage inébranlable, elle a été témoin privilégié de notre lutte, partageant avec le monde la réalité de nos souffrances et de notre détermination. Son engagement profond et sa plume incisive ont marqué les esprits et ont contribué de manière significative à la mobilisation de l'opinion publique en faveur de la paix au Vietnam.

Il y a tant d’autres figures comme Henri Martin, Raymonde Dien, Léo Figuères, Jean Marrane, Pierre Courtade, Jacques Duclos… que nous leur rendons aujourd'hui hommage.

Je tiens à saluer aussi, entre autres, l'engagement de Daniel Roussel dont nous venons de visualiser son magnifique film portant sur le Vietnam. Son travail de reportage sur le Vietnam a contribué à une meilleure compréhension de notre lutte.

Chers amis, Chers Camarades,

Pendant toutes ces années écoulées, les paroles du Président Hồ Chí Minh nous guidaient avec force: « Rien n'est plus précieux que l'indépendance et la liberté » et « L'unité, c'est la force, la force, c'est l'invincibilité ! ».

Et sa conviction nous a inspiré autant à propos de nos relations avec le peuple français. C’est le Président Ho Chi Minh qui a posé les premiers fondements importants entre nos deux Partis Communistes. C’est lui qui nous enseigne sur l’importance des affinités et les perspectives de coopérations entre le Vietnam et la France.

Dans quelques semaines, nous commémorons le 135ème Anniversaire du Président Ho Chi Minh, et l’événement qui nous réunit ce soir à Paris et demain à Hochiminh-ville nous rappelle d’ores et déjà l’engagement de notre Leader pour la paix et pour un monde d’amitié et de coopération entre les peuples.

Fidèle à cette vision d'un Vietnam pacifique et prospère initiée par le Président Hô Chi Minh, le Vietnam a tourné la page de la guerre et s'est engagé avec détermination sur la voie du développement, de la promotion de la paix et de la coopération internationale.

En honorant la résilience du peuple vietnamien et sa capacité à se relever et à construire un avenir meilleur, nous nous félicitons également des relations étroites que le Vietnam et la France puissent nouer ces dernières années, des relations qui ne cessent de se renforcer et de s'épanouir pour le bien de nos deux peuples.

La conclusion d’un Partenariat Stratégique Global franco-vietnamien à l’occasion de la dernière visite en France du Président de la République - Secrétaire Général du Parti Communiste du Vietnam Son Excellence Monsieur To Lam renforce la bonne perspective de ces relations.

Dans cet esprit et en ce jour de fête, nous réaffirmons l’engagement du Vietnam à œuvrer pour la consolidation et le développement des liens entre nos deux nations et nos deux peuples, afin de bâtir un avenir commun empreint de confiance et d'amitié.

Je vous remercie de votre attention et de votre présence. Que cette célébration soit un témoignage vibrant de notre gratitude, de notre amitié et de notre espoir en un avenir radieux pour les relations entre le Vietnam et la France.

Vive l'amitié Vietnam-France !