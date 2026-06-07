Adoption de la base commune - résultats & communiqué de la commission de transparence des débats

Les 4, 5, 6, 7 juin 2026, 37 286 communistes à jour de leurs cotisations et adhérents depuis plus de trois mois étaient appelés à voter pour choisir la base commune de discussion pour le 40e Congrès parmi les quatre textes proposés.

24 608 électrices et électeurs ont voté, soit 66% des inscrits. 481 bulletins blancs ou nuls et 24 127 suffrages exprimés, soit 98,05%, ont été recensés

Ce haut niveau de participation témoigne d'un fort engagement démocratique.

"Un communisme de conquêtes", le texte du Conseil national a obtenu 14 810 suffrages, soit 61,38 % des exprimés.

Les textes alternatifs ont respectivement obtenu :

"Pour battre l'extrême droite et ouvrir l'espoir. Communistes à l'offensive", 6 117 voix soit 25,35 %;

"Stratégie communiste. La lutte des classes comme boussole, le socialisme comme programme", 1 833 voix, soit 7,60% ;

"Résister et construire, une nouvelle page du communisme", 1 367 voix, soit 5,67 %.

Le texte "Un communisme de conquêtes" devient la base commune de discussion de l'ensemble des adhérentes et adhérents.

Désormais les communistes dans leur diversité sont appelés à se rassembler en se saisissant de la base commune, en la travaillant, en l'enrichissant de leurs contributions et amendements.

Ce travail débutera avec les congrès de section et de fédérations.

Il trouvera son aboutissement lors du congrès national qui se déroulera le 3, 4 et 5 juillet à Lille.

Marie-Jeanne Gobert

Présidente de la Commission

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