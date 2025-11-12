Agents et usagers, ensemble contre la galère

Jeudi et vendredi derniers, les militants communistes se sont déployés dans toute la région Île-de-France. 130 points de distribution d'un tract "Stop galère !" contre la nouvelle hausse des tarifs dans les transports et leur privatisation se sont tenus.

Depuis 3 ans, le collectif Stop galère !, à l'initiative des communistes et co-animé par les groupes régionaux de gauche et les unions régionales de la CGT et de la FSU, sillonne la région. Des centaines de milliers d'usagers ont été informés. 24 réunions publiques se sont tenues. La pétition a recueilli 80 000 signatures. 250 maires, parlementaires, conseiller·es régionaux et départementaux soutiennent ce collectif et ses revendications.

Le réseau de transport est ce qui donne corps à l’Île-de-France. Dès qu'il tousse, ce sont des centaines de milliers de vies qui sont rendues plus difficiles. Depuis 10 ans que Valérie Pécresse est à la tête de la région, elle démantèle, avec un empressement tout idéologique, le service public des transports. Pour les 100 000 agents des transports, leurs conditions de travail se sont détériorées. Les chauffeurs et les agents de la maintenance des bus sont jetés dans les remous de la mise en concurrence des salariés. Cela se traduit par des baisses de salaires et des conditions de travail dégradées avec des cadences infernales et intenables. Pourtant la privatisation des bus n'est pas une obligation européenne contrairement à ce que répandent ses partisans. Il est possible de faire autrement dans le cadre législatif actuel avec une régie régionale publique. Cette solution a été repoussée, sans surprise, par la droite qui a refusé de l'étudier.

Alors que nous avons réussi par notre mobilisation à décaler et à étaler la vente à la découpe du réseau historique des bus de la RATP, la bascule des 13 lots à 13 opérateurs privés différents a commencé le 1er novembre dernier et s'achèvera au 1er novembre 2026. Les dysfonctionnements connus dans les bus de grande couronne (dégradation et externalisation de la maintenance, multiplication des bus fantômes, temps d'attente déments, casse des salaires et des conditions de travail des agents...) vont s'étendre à la petite couronne et à Paris.

Notre bataille politique contre la privatisation entre dans une nouvelle étape. Nous savions qu'elle serait une bataille au long cours. Elle doit dorénavant se déployer plus encore contre la privatisation du ferré dont le calendrier et le périmètre de découpe ont été rendus publics. Elle doit démontrer que c'est réversible concernant les bus avec l'alternative d'une régie publique. Tous nos arguments (aberration économique, coût exorbitant de la privatisation, hausse des tarifs pour la financer, chaos organisationnel, privatisation de la sécurité dans les transports...) ont pesé. 77 % des Franciliens sont opposés à la privatisation de leurs transports en commun.

C'est ce front agents-usagers qu'il nous faut faire grandir pour transformer les prochaines élections régionales en référendum contre la privatisation.

Céline Malaisé

membre du CN

Article publié dans CommunisteS, numéro 1062 du 13 novembre 2025.