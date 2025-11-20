Assassinat de Mehdi Kessaci : un défi pour la République.

Le Parti communiste Français exprime sa profonde indignation après l’assassinat à Marseille de Mehdi Kessaci, petit frère du militant écologiste Amine Kessaci, particulièrement engagé dans la lutte contre les narcotrafics et ses dramatiques conséquences.

Aux familles, aux proches de la victime et à toute la ville de Marseille, nous adressons nos sincères condoléances et toute notre solidarité.

Fabien Roussel et une délégation nationale du PCF participeront samedi à Marseille à la marche blanche organisée à l’appel de la famille Kessaci ; à leurs côtés pour demander vérité et justice pour Mehdi et témoigner du soutien de l’ensemble des élu.es et des militant.es communistes face à cet assassinat odieux qui marque une étape supplémentaire dans la violence des narcotrafics

Ce crime est un défi lancé à l’État de droit, à la sécurité collective, à l’ordre républicain ; Une tentative d’intimidation insupportable contre toutes celles et ceux qui, partout en France, luttent pour ne pas laisser les trafics pourrir la vie de nos quartiers.

Il ne doit pas rester impuni.

Le phénomène des violences armées, du trafic de stupéfiants, de l’économie clandestine qui gangrènent nos quartiers, est un enjeu politique de tout premier plan. Il exige des réponses fermes et radicales et notamment

un renforcement immédiat des moyens de police, des services dédiés à l'investigation et de justice pour que chacun, quel que soit son quartier ou son métier, puisse vivre en sécurité ;

une politique publique de prévention, d’éducation, d’insertion, pour les jeunes privés d’avenir, qui sont trop souvent livrés au désespoir ou aux trafics ;

une vraie politique de désarmement, de saisie et de démantèlement des filières criminelles, et pas seulement des rustines sécuritaires superficielles ;

un investissement massif dans les services publics de proximité (éducation, culture, sport, jeunesse) afin que l’espoir remplace la violence et que les quartiers populaires ne soient pas des zones d’abandon.

Nous appelons le gouvernement à agir. La sécurité ne doit pas être un slogan, mais un droit effectif pour tous. Le silence ou l’attente ne sont plus acceptables. Chaque vie perdue dans ces conditions est une défaite de la République, et un échec collectif.

Enfin, nous invitons l’ensemble des forces politiques, des associations, des citoyens, à se mobiliser. Car c’est aussi un combat de tous les jours – pour la justice sociale, pour un accès réel à l’égalité, pour que les quartiers populaires ne soient pas « la marge » mais le cœur de la nation.

Le Parti communiste français continuera à porter cette voix, à exiger des actes, à soutenir les victimes, à faire entendre qu’un autre projet de société est indispensable. Un projet de paix, de solidarité, de dignité.



Paris, le 20 novembre 2025



Parti Communiste Français