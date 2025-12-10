Assemblée des femmes - Une belle réussite sororale et politique

Cent vingt camarades de 40 fédérations différentes ! Quelle belle réussite sororale et politique pour la 3e édition de l’Assemblée des femmes ! Autour de 4 plénières, plus de 60 interventions pour échanger, partager, proposer, se soutenir dans nos réalités souvent similaires, malgré nos territoires et parcours différents.

L’Assemblée des femmes s’est tenue sur deux jours comme demandé par les camarades, nous avons pu profiter d’une soirée mémorable pour chanter ensemble et créer du lien.

L’occasion également de revenir sur le succès des assemblées des femmes à l’échelle départementale, lancées par Fabien Roussel lors de la 2e édition de l’Assemblée des femmes. Une dizaine de fédérations a pu tenir cette initiative du Nord aux Bouches-du-Rhône en passant par le Vaucluse ouvrant aux femmes des espaces de libre parole consacrés à des sujets d’organisation et programmatiques liés aux territoires concernés.

Cette 3e édition portait une attention particulière à l’engagement des femmes, en lien avec les élections municipales à venir. La première table ronde était consacrée aux freins et leviers de l’engagement des femmes, la deuxième table sur les enjeux programmatiques avec au cœur de nos préoccupations la promotion et la défense des services publics, la troisième célébrait les 80 ans de la Fédération démocratique internationale des femmes, la solidarité internationale féministe (avec la participation de camarades féministes en responsabilité en Espagne, au Portugal et à Chypre) et la dernière plénière revenait sur les 80 ans de Femmes Solidaires, l’histoire des luttes féministes, et a permis aux camarades d’échanger parcours et expériences, de manière diverse et intergénérationnelle.

Nous avons pu échanger des pratiques organisationnelles qui permettent de favoriser la participation des femmes à nos instances : organisation et prise en charge des gardes d’enfant, prises de parole alternées, diversité des horaires des réunions, etc. Des défis posés au dernier Congrès et notifiés dans nos textes pour asseoir la légitimité de ces revendications par les camarades dans l’ensemble des fédérations.

La lutte contre les violences sexistes et sexuelles, assurée notamment par le Dispositif Stop Violences est un enjeu essentiel pour que les femmes soient en sécurité, respectées dans leur intégrité morale et physique au sein de notre parti et que nous garantissions un espace de militantisme sain et sécurisé.

Un week-end marqué par une volonté politique forte de porter le féminisme haut et fort comme indissociable de notre projet communiste et de relever le défi de la féminisation de notre parti. Les participantes ont aussi soulevé l’importance que l’ensemble des camarades se forment aux enjeux féministes.

La conquête des droits des femmes est une condition de progrès social et s’inscrit pleinement dans la lutte des classes. Le patriarcat refuse de mourir et se nourrit du capitalisme. Nous faisons face à une résurgence forte de l’idéologie masculiniste dans une période de crise politique et sociale.

La mobilisation des femmes de la classe travailleuse est la condition de la victoire de notre camp. Notre projet féministe est une force collective, un moteur de luttes sociales et de renforcement de notre parti. Ce projet émancipateur marque notre détermination à dessiner les jours heureux !

Shirley Wirden

membre du Comité exécutif national

Article publié dans CommunisteS, numéro 1066 du 10 décembre 2025.