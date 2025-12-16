Assistés – Le billet de Gérard Streiff

Après les entreprises qui délocalisent, voilà les patrons qui à leur tour se débinent. C’est du moins ce que prétend Le Parisien qui consacre deux pleines pages à un dossier intitulé « Les patrons quittent le navire France ». Selon l’article, ces darons rêvent de pays sans impôts, sans cotisations sociales. Dubaï par exemple. Car en France, dit l’un d’entre eux, le PDG de l’entreprise Redex, indigné : « Il y a une opération de communication sur les aides aux entreprises qui nous a fait passer pour des assistés vivant aux crochets de l’État. » C’est qu’ils sont susceptibles ces gens-là. Suffit de leur dire qu’ils empochent 200 milliards de cadeaux et, vexés, ils se tirent…µ

Gérard Streiff

Article publié dans CommunisteS, numéro 1067 du 16 décembre 2025.