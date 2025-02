Attaque fasciste en plein Paris. La République doit se défendre !

Des nervis fascistes ont attaqué hier, en plein Paris, une projection de film opérée par de jeunes antifascistes et kurdes notamment.

Armés de bâtons et de couteaux, ils ont blessé plusieurs participants. Les communistes condamnent avec la plus grande fermeté cette attaque aussi lâche que barbare.

Le PCF apporte sa solidarité totale aux militants de l'ACTIT et de Young Struggle attaqués hier soir. Nous souhaitons aux victimes un prompt rétablissement. Après les assassinats ciblés de 2013 et 2022 dans le 10ᵉ arrondissement de Paris, dans lesquels 6 Kurdes furent tués, c'est aujourd'hui la jeunesse et une association qui organise les travailleurs kurdes et turcs socialistes en France qui sont visées.

Nous renouvelons notre demande de protection pour les Kurdes de France. Seule la justice pour les crimes de 2013 et 2022 et aujourd'hui pour cette attaque, le permettra. Nous demandons de nouveau la levée du secret défense pour 2013 et la saisine du parquet antiterroriste pour 2022.

Le PCF appelle les autorités, et notamment le ministre de l’Intérieur, à prendre la mesure de la montée des groupuscules violents d’extrême droite à travers le pays. Nous appelons à la dissolution de toutes ces organisations lorsque celles-ci sont identifiées et à l’origine de troubles à l’ordre public. La République doit se défendre, sans jamais céder un pouce de terrain face à ses ennemis.

Nous comptons sur les services de police et de justice pour enquêter avec diligence et détermination pour confondre les auteurs de ces attaques, les traduire devant les tribunaux et les punir avec toute la fermeté nécessaire. Partout où les populismes, les discours racistes et antisémites progressent, la violence et l’intolérance prospèrent.

Nous communistes, fidèles à notre histoire, continuerons de dénoncer et combattre de tels agissements en contribuant à l’organisation des salariés, jeunes, retraités et familles populaires partout dans le pays.

Face aux périls qui montent, les militants antifascistes et progressistes, dont nous sommes, pourront compter sur l’engagement sans faille de notre Parti et ses militants. Hier et aujourd’hui comme demain.

Ian Brossat - Sénateur et Raphaëlle Primet, coprésidents du groupe PCF au Conseil de Paris, Elie Joussellin, président du groupe PCF à la Mairie du 10ᵉ arrondissement de Paris, se rendront sur place ce matin pour apporter leur solidarité aux militante·s.

Paris, le 17 février 2025

Parti communiste français.