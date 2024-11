Alors qu'il rentrait en Algérie, l’auteur franco-algérien Boualem Sansal a été arrêté, il y a plus d'une semaine, sans que les autorités algériennes n’en précisent le motif.



L'écrivain âgé de 75 ans est incarcéré dans des conditions inconnues. Son avocat en France, François Zimeray, dit n'avoir aucune nouvelle de son client.



Cette arrestation intervient dans un contexte de vives tensions diplomatiques entre les deux pays.



L’écrivain est connu pour sa liberté de pensée et de parole, contre le pouvoir algérien et l'intégrisme religieux.



Son arrestation est une atteinte grave à la liberté d’expression et à la liberté de circulation d’un auteur dont on peut craindre qu’il ne paie aujourd’hui son opposition au régime en place en Algérie.



Boualem Sansal doit être libéré ! Un écrivain ne peut être enfermé pour délit d’opinion !



La France doit se mobiliser et intervenir auprès des autorités algériennes pour qu’il soit libéré.

Parti communiste français,

Le 26 novembre 2024.