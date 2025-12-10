Boycott – Le billet de Gérard Streif

Le MEDEF boycotte la conférence sur le travail qui vient de s‘ouvrir au Conseil économique et social. Voilà une instance qui va débattre du travail, de l’emploi, des retraites. Il devrait y être question des conditions et de l’organisation du travail, de la pénibilité, du management, du statut des travailleurs privés et de celui des agents de l’État, de ceux des collectivités territoriales, des hôpitaux. La CGT entend y insister notamment sur les accidents du travail, « une hécatombe de morts au travail » ces derniers mois. Mais le Medef a décidé de boycotter ce forum. Le travail, la vie des salariés ? Le Medef s’en fout ; lui il compte ses sous.

Gérard Streiff

Article publié dans CommunisteS, numéro 1066 du 10 décembre 2025.