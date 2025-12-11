Brandt liquidé : face à un naufrage industriel organisé, prenons en main la production du pays !

La décision du tribunal des activités économiques de Nanterre de prononcer la liquidation judiciaire de Brandt, dernier fabricant de gros électroménager en France, est un séisme industriel et humain. Plus de 700 salariés, à Saint-Jean-de-la-Ruelle, Vendôme et en Île-de-France, apprennent aujourd’hui qu’ils seront licenciés au 1ᵉʳ janvier. Ce choix marque une défaite de plus pour la France industrielle – mais surtout, il révèle l’impasse structurelle de décennies de politiques de désindustrialisation.

Le PCF tient d’abord à exprimer toute sa solidarité aux salarié·es et à leurs familles. Nous saluons le courage et la détermination des travailleurs et travailleuses qui ont porté un projet de SCOP ambitieux, capable de sauver une grande partie des emplois et de préserver les deux sites de production. Le rejet de ce projet est incompréhensible et inacceptable.

Brandt est un symbole de la production dans notre pays. Brandt, c’est :

• un siècle de savoir-faire industriel français,

• 98 % de la production de cuisson réalisée en France,

• un acteur stratégique pour notre souveraineté industrielle.

La liquidation de ce fleuron montre une nouvelle fois que laisser faire le marché mène à la casse sociale et à la dépendance économique.

Il faut déclarer l'état d'urgence industrielle et construire un pacte d'avenir pour la France !

Ce drame confirme l’urgence d'un moratoire sur les plans de licenciements et des mesures fortes telles que l'interdiction à l’importation des produits interdits de production en France et des barrières techniques efficaces (concernant le bilan carbone, l'obsolescence programmée, la sécurité, la cybersécurité…).

Le PCF appelle le gouvernement à cesser de verser à chaque nouvelle annonce des larmes de crocodiles et à prendre enfin les décisions structurelles qui s’imposent.

L'heure est à reconstruire un modèle productif national fondé sur la souveraineté, l’emploi et la transition écologique.

Le PCF propose :

1. Un État stratège qui protège les capacités industrielles du pays

Le refus du tribunal de soutenir le projet de SCOP malgré les engagements financiers publics démontre les limites du cadre actuel.

– Nous demandons une réforme immédiate des procédures de cession et de liquidation, afin que les projets porteurs d’emploi – notamment coopératifs – soient prioritaires.

– Nous proposons la création d’un fonds d'avances de 100 milliards d'euros dès 2026, capable de prendre temporairement le contrôle d’entreprises stratégiques en difficulté pour éviter les destructions irréversibles.

2. Des droits nouveaux pour les salariés.

La SCOP Brandt aurait pu vivre. Ce sont les salariés qui détenaient le projet industriel le plus solide.

– Le PCF revendique un droit de préemption des salariés sur leur outil de travail en cas de cession ou liquidation, avec appui financier automatique d’un pôle public bancaire.

– Nous portons également un nouveau statut de l’entreprise, intégrant le droit d’intervention des travailleurs dans la gestion.

3. Planifier la réindustrialisation et la transition écologique.

Brandt fabriquait des biens durables, réparables, compatibles avec une politique de sobriété matérielle. Sa disparition tourne le dos à toute stratégie de transition.

– Nous proposons une planification nationale des filières du durable et du réparable : électroménager, électronique, machines-outils, batteries, matériaux.

– Ces filières doivent être sécurisées par la relocalisation des composants clés, soutenue par le pôle public de l’énergie et un grand plan de formation.

– Une nouvelle politique énergétique doit permettre de multiplier par deux la production d’électricité décarbonée d'ici à 2050 et de réduire fortement les coûts de l’énergie pour nos entreprises comme pour les ménages.

4. Protéger l’emploi et les territoires.

Vendôme, Saint-Jean-de-la-Ruelle, Saint-Ouen-l’Aumône : autant de bassins de vie frappés de plein fouet.

— Nous demandons que l’État prenne des mesures immédiates pour préserver les sites.

– Plus largement, nous portons une sécurisation de l’emploi et de la formation, permettant à chacun de ne jamais perdre son salaire ni ses droits dans les transitions industrielles.

Le PCF appelle à un sursaut national !

La liquidation de Brandt n’est pas une fatalité économique : c’est le résultat d’un système qui préfère la concurrence au bien commun, et l’impuissance publique à la souveraineté nationale.

Le PCF sera aux côtés des salariés dans toutes les mobilisations à venir.

Nous demandons au gouvernement de réexaminer immédiatement toutes les options pour sauver l’outil industriel.

Mais surtout, nous réaffirmons que la France doit se doter d’une stratégie de réindustrialisation cohérente et planifiée, fondée sur les propositions de notre Pacte pour l’avenir de la France.

Nous pouvons et nous devons reconstruire une France qui produit, qui protège et qui planifie.

Paris, le 11 décembre 2025

Parti communiste français.