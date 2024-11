Budget Universités : Fabien Roussel s’adresse aux présidents d’universités

Suite à l’importante délégation, le 21 novembre dernier, des présidents d’université devant le ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, j'ai souhaité m'adresser aux présidents d’université.



Car la situation est alarmante. 4 universités sur 5 risquent de terminer l’année en déficit (avec un sous-financement de l’ESR s’élevant en 2025 à 2 milliards d’euros).

Étrangler le budget des universités implique le sacrifice de l'avenir du pays et de la jeunesse, alors que perdurent les cadeaux fiscaux dont ont bénéficié les grandes entreprises privées toutes ces dernières années, comme le Crédit impôt recherche et ses 7 milliards d'euros, sans réelle contrepartie.



La Recherche et l’Enseignement supérieur ne sont pas des dépenses. Elles sont un investissement dans l’avenir de la société, dans sa capacité à se renouveler et à résister à l’injustice, à l’ignorance.



Sans moyens suffisants, c’est la recherche indépendante, guidée par l’intérêt général et non par des logiques de rentabilité immédiate qui est menacée.



Il est important de former une jeunesse capable de penser le monde dans toute sa complexité, de questionner les dogmes, et de proposer des alternatives éclairées aux crises actuelles.



Nos universités et nos étudiants méritent bien mieux que des coupes budgétaires.

Courrier aux présidentes et présidents d'universités en cliquant ici.



Fabien Roussel, secrétaire national du PCF,



Le 28 novembre 2024.