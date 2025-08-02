Canicule : la chaleur est politique !

La canicule est désormais bien installée en France et les extrêmes de température qu’elle provoque tutoient les records historiques. Le PCF appelle à agir plus efficacement pour le climat et à mettre rapidement en place un plan de prévention des risques caniculaires pour les salariés et les populations fragiles.

L’augmentation des émissions des gaz à effet de serre qui causent ces canicules est un sujet éminemment politique, car conséquence de l’inaction coupable des gouvernements, des politiques libérales de l’Union européenne et d’industriels qui refusent de décarboner leurs activités. La libéralisation du marché de l’électricité est mortifère. Nous devons retrouver notre pleine souveraineté dans ce domaine et faire d’une priorité de la prochaine décennie la production d’électricité nucléaire et des renouvelables sous maîtrise publique. Nous proposons une réelle planification écologique - que ne permet pas le capitalisme - pour sortir de la crise

climatique et atteindre la neutralité carbone en 2050.

Le PCF propose dans son plan Empreinte2050 des mesures pour atteindre la neutralité carbone : réindustrialisation du pays, production d’une électricité abondante, décarbonée et peu chère.

A l’échelle de l’Union européenne, les accords de libre échange, comme le CETA et le Mercosur ou encore les exigences de l’administration Trump (achat de GNL américain, délocalisation de l’activité aux USA) vont à l’inverse de ce qu’il faut faire pour réduire les gaz à effet de serre.

À cela s’ajoute la politique du gouvernement qui réduit drastiquement les investissements publics pour le climat : coup de frein à MaPrimeRenov, division par deux du Fonds Vert, par cinq du Fonds Vélo, suppression de la prime à la conversion pour encourager le passage aux voitures électriques…

C’est exactement l’inverse qu’il faut faire. C’est pour cela que le PCF propose une autre orientation pour le budget 2026 prévoyant de nouvelles recettes mais surtout un plan d’investissement de 500 milliards d’euros dans les prochaines années pour investir dans le climat et dans la justice sociale.

Enfin, pour tenir compte des fortes chaleurs de plus en plus fréquentes, le PCF appelle à un plan de prévention des risques liés à la canicule et d’adaptation pour mieux protéger les salariés et les populations fragiles. Il propose :

⁠Une véritable prévention des risques du travail, une réduction des rythmes de travail en cas de forte chaleur et une augmentation des temps de pause rémunérés, la mise en place d’une interdiction explicite de faire travailler au-delà de températures jugées dangereuses, le renforcement du droit de retrait, la mise en place de mesure de chômage en cas de fortes chaleurs pour tous les secteurs avec une indemnisation à 100%.

Des moyens humains et matériels pour les services d’incendie pour le déploiement de professionnels et de bombardiers d'eau en nombre suffisant pour tous les départements.

⁠Le financement des politiques des communes pour créer des zones de fraîcheurs dans les villes comme dans la ruralité.

⁠Un grand plan de rénovation des bâtiments publics en commençant par les bâtiments prioritaires (crèches, écoles, hôpitaux, ehpad…) qui accueillent les publics les plus vulnérables avec un Fonds Vert porté à 5 milliards par an.

⁠Une véritable politique d’isolation thermique des logements, qui reste encore trop chère pour beaucoup de particuliers, avec une augmentation de MaPrimeRenov porté à 10 milliards d’euros par an pour porter l’ensemble du parc de logements au moins à classe D du DPE.

⁠Une tarification sociale de l’électricité permettant aux ménages modestes d’utiliser ventilateurs ou climatiseurs efficaces sans crainte de voir leur facture exploser.

⁠La gratuité des transports collectifs pour limiter la pollution qui aggrave la chaleur et une prime à la conversion jusqu’à 10 000 euros par foyer pour un véhicule électrique ou Crit’Air 1 ou 2, neuf ou d’occasion produit en France.

Le renforcement des services hospitaliers et des secours qui doivent disposer des moyens humains et matériels nécessaires à la prise en charge des personnes souffrant de pathologies liées à la canicule.

Par ces politiques, le PCF défend une alternative concrète à l’inaction du gouvernement face au désastre climatique causé par le capitalisme et entend mettre en place une réelle planification écologique, populaire et sociale.

Paris, le 13 août 2025

Parti communiste français.