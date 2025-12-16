Chili : soutien aux communistes et à la gauche après la victoire de l’extrême droite.

L’extrême droite vient de l’emporter au Chili.

Avec José Antonio Kast comme président, le Chili et la classe travailleuse chilienne vont ainsi subir des attaques violentes. Les revanchards de la droite et de l’extrême droite vont chercher à détruire tous les acquis sociaux gagnés avec le gouvernement de gauche et en particulier ses ministres communistes, comme Jeannette Jara, ancienne ministre du Travail. Ils vont aussi ouvrir les portes des prisons où les tortionnaires de la dictature de Pinochet effectuaient leurs peines. La démocratie chilienne est aujourd’hui en grand danger.

Avec ce second tour de l’élection présidentielle au Chili, on assiste également à un nouveau basculement vers la droite et l’extrême droite de la région. Il survient après la victoire des candidats de Javier Milei aux élections législatives du 26 octobre en Argentine, l’élection de Rodrigo Paz en Bolivie, celle de Daniel Noboa en Équateur, ou encore celle de Nayib Bukele au Salvador. À l’heure où l’administration Trump vient de publier sa nouvelle doctrine stratégique qui affirme le renforcement de la doctrine Monroe, c’est l’ensemble des peuples de la région qui sont menacés par ces relais de la politique nord-américaine dans la région.

Le PCF félicite Jeannette Jara, le Parti communiste du Chili et toutes les forces progressistes pour la très belle bataille qu’ils viennent de livrer. Avec 5,2 millions de voix et 41,8 % des suffrages exprimés, notre camarade Jeannette Jara a en effet porté la gauche à son plus haut niveau depuis la réforme du mode de scrutin électoral. Comme elle l’a dit dans son discours après l’annonce des résultats : « La défaite est brève. Et sur ce chemin, nous allons nous rencontrer de nouveau. » Il va cependant revenir à la gauche chilienne tout entière de tirer les leçons de son échec et de travailler à surmonter les raisons pour lesquelles tout un secteur de l’électorat populaire ne s’est pas retrouvé dans ses propositions à l’occasion de ce scrutin.

Dès à présent, Jeannette Jara a appelé à poursuivre le combat dans l’unité et a annoncé une opposition ferme, résolue, démocratique contre toute remise en cause des acquis sociaux gagnés pendant le gouvernement progressiste : les 40 h, l’augmentation des retraites et des salaires…

Le PCF se tiendra, demain comme hier, aux côtés du Parti communiste du Chili et de la gauche chilienne, et il soutiendra toutes les luttes du peuple chilien.

Paris, le 16 décembre 2025

Parti communiste français.