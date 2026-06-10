Contre Parcoursup et Mon Master, planifions

À partir des 2 et 3 juin, des centaines de milliers de lycéens et d’étudiants ont découvert les réponses à leurs candidatures sur Parcoursup et Mon Master. Pour beaucoup, cette période est synonyme d’angoisse et d’incertitude. Derrière les listes d’attente, les refus et les classements se cache une réalité : celle d’un enseignement supérieur aujourd’hui incapable d’accueillir l’ensemble des jeunes qui souhaitent poursuivre leurs études et de garantir des conditions d’études dignes.

Chaque année, des milliers d’étudiants ayant pourtant validé le baccalauréat ou leur licence se retrouvent dans des filières par défaut, voire sans aucune solution. Cette situation résulte directement d’un manque criant de planification qui se traduit par une pénurie de places dans les universités, mais aussi de débouchés vers des emplois qualifiés.

L’accès aux études supérieures ne devrait dépendre ni de l’origine sociale, ni de la maîtrise des codes de la sélection, ni de candidatures envoyées par dépit. Chacun doit pouvoir accéder à une formation qui correspond à son projet de vie et étudier dans des conditions dignes.

La sélection renforce le tri social face aux conditions de vie étudiantes. Comment choisir librement ses études et construire son parcours professionnel lorsque le prix des loyers explose et que les dépenses du quotidien augmentent ? Ces conditions maintiennent les étudiants dans l’insécurité de la précarité.

C’est précisément parce que nous refusons cette logique de tri social organisé que l’UEC lance une campagne nationale pour l’autonomie étudiante.

Nous rejetons une société où l’avenir de la jeunesse est dicté par le manque de moyens et des logiques de concurrence déloyale. Nous revendiquons un plan massif d’investissements dans l’enseignement supérieur pour ouvrir des places supplémentaires, ainsi que la création d’un véritable service public de l’orientation afin d’accompagner les jeunes tout au long de leur parcours. Enfin, nous défendons un projet de société de créations d’emplois qualifiés dans des secteurs stratégiques pour l’avenir scientifique, industriel et écologique du pays.

L’Union des étudiants communistes

Le 8 juin 2026

Article publié dans CommunisteS, numéro 1090 du 10 juin 2026.