Crimes contre l'humanité au Soudan : où est la communauté internationale ?

Depuis deux ans et demi, le peuple soudanais est victime de massacres de masse, de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité, dans le silence assourdissant de la communauté internationale.

Il s’agit de la pire catastrophe humanitaire sur la planète. Selon les chiffres de l’ONU, plus de 40 000 personnes ont été tuées, mais les organisations humanitaires estiment que le bilan réel pourrait être bien plus lourd. Les combats ont forcé plus de 14 millions de personnes à fuir leurs foyers et ont alimenté des épidémies. Parallèlement, deux régions du Soudan, déjà ravagées par la guerre, subissent une famine qui risque de s’étendre.

L’écrasement du processus révolutionnaire soudanais de 2019, et les rivalités opposant puissances régionales et internationales pour le contrôle de l’extraction minière, des ressources hydriques et du positionnement stratégique du Soudan en bordure de la mer Rouge, constituent la toile de fond de la lutte des deux camarillas militaires en belligérance. Cette guerre n’est pas une simple lutte militaire pour le pouvoir, mais le produit d’un affrontement entre les factions parasitaires d’un capitalisme de prédation, soutenues par des puissances étrangères et des intérêts impérialistes régionaux et internationaux. Cette guerre vise à détruire l’État soudanais, à fragmenter le pays et à piller ses ressources.

Encore une fois, un peuple est victime des logiques de puissance et de pillage économique.

Le Parti communiste français exprime sa plus vive indignation et sa solidarité avec le peuple soudanais face aux massacres atroces commis par les Forces de soutien rapide (RSF) dans les villes d’El Fasher et de Bara, ainsi que dans d’autres régions du Kordofan et du Darfour.

Ces violences systématiques – exécutions sommaires, viols de masse, arrestations arbitraires, pillages, incendies de villages, déplacements massifs – sont documentées par les Nations unies, les organisations de défense des droits humains et de nombreux médias. Elles s’inscrivent dans une politique de terreur menée contre des civils désarmés, dans un climat d’impunité totale.

Face à cette situation tragique, le PCF affirme que le silence et l’inaction de la communauté internationale sont moralement et politiquement intolérables. Ils relèvent de la pure et simple complicité. Les déclarations de principe et les appels de façade doivent céder la place à des actes concrets.

Le PCF appelle à une action politique et humanitaire internationale immédiate pour :

Un cessez-le-feu immédiat, une trêve humanitaire et l’ouverture complète de corridors sécurisés pour l’aide humanitaire vers El Fasher, Bara, le Darfour et le Kordofan ;

Une enquête internationale indépendante sur les crimes de guerre et crimes contre l’humanité commis au Soudan, avec identification et poursuite de tous les responsables, commanditaires et exécutants. Les FSR sont issues des milices Janjawid que la CPI avait accusées de génocide il y a 20 ans au Darfour.

L’instauration de sanctions politiques, économiques et diplomatiques ciblées contre les auteurs des violations et les États complices, à commencer par les Émirats arabes unis ;

Un embargo sur les armes et le soutien logistique aux milices et forces impliquées dans les exactions ;

Un soutien fort aux organisations démocratiques soudanaises, aux syndicats, aux forces révolutionnaires et progressistes engagées pour la paix, la justice et la démocratie.

Le peuple soudanais, meurtri, résiste depuis trois ans à une guerre d’anéantissement. Son combat pour la liberté, la justice et la paix est celui de tous les peuples épris de dignité et d’émancipation. Le PCF affirme sa solidarité entière avec le Parti communiste soudanais (SCP), au premier rang de ce combat. Le PCF appelle les forces progressistes, les partis de gauche et les mouvements syndicaux du monde entier à se mobiliser pour soutenir la lutte du peuple soudanais.

Paris, le 5 novembre 2025

Parti communiste français