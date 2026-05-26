Crise sociale et crise économique : le PCF sonne l’alerte et invite les Français·es à se mobiliser partout dans le pays.

Chaque jour qui passe fait grandir le risque d’une crise économique et sociale majeure, plus grave encore que celle que notre pays a connue lors de la crise sanitaire.



La vie quotidienne des ménages, le fonctionnement des entreprises, les capacités d’action des collectivités territoriales sont déjà durement impactés.

Après 20 % d’inflation en cinq ans, l’explosion des coûts de l’énergie liée à la crise capitaliste et à la guerre impérialiste de Trump et Netanyahou au Proche et au Moyen-Orient, vient porter un coup fatal au pouvoir d’achat des Français·es et à l’économie du pays.

Face à cette situation et face aux perspectives d’une crise économique de plus grande ampleur encore dans les semaines et les mois qui viennent, le Gouvernement se contente de mesurettes et d’une politique de petits chèques sans rien régler des problèmes structurels auxquels nous sommes confrontés. Pire, il veut durcir l'austérité en gelant 6 milliards de crédits dans les finances publiques tout en augmentant de 36 milliards d’euros le budget des armées. Il refuse de baisser la TVA sur l’électricité et les produits de première nécessité.

Pour le PCF, il est urgent de faire grandir les mobilisations partout dans le pays et de changer de politique !



Tandis que l’hémorragie industrielle continue de plonger dans la précarité des milliers de ménages et menace notre souveraineté, que le chômage de masse fait son retour dans notre pays et que plus de 15% de la population dans l’Hexagone et plus de 40% dans les territoires dits d’Outre-mer vit sous le seuil de pauvreté, la spéculation enrichit toujours plus une poignée d’actionnaires et génère des profits colossaux pour quelques profiteurs de guerre.

Le Parti communiste français appelle nos concitoyen·nes, le monde du travail et de la création, la jeunesse à se mobiliser partout en France, devant les préfectures pour exiger du gouvernement des mesures immédiates de protection de nos compatriotes contre la vie chère, pour défendre l’Egalité dans tous les territoires de la République et porter une voix de Paix et de souveraineté pour tous les peuples.

Il est urgent d'agir sur les prix, les salaires, empêcher l’hémorragie des emplois et interpeller nos voisins européens.

Le PCF invite les forces syndicales et politiques à tenir ensemble ces initiatives, département par département.

Et pour commencer, le PCF appelle à la mobilisation devant le siège de TOTAL à l’occasion de l’assemblée générale du groupe, ce vendredi 29 mai à 12H30, Tour TotalÉnergies, place de la coupole Jean Millier, Paris la Défense.

Paris, le 26 mai 2026

Retrouvez toutes nos propositions pour une vie digne et pour la Paix ici.